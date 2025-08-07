Bulj poručio Vučiću: "Huškao si Srbe u okupiranoj Glini, lagao narod. Tvoja Srbija je nebitna..."

Više od 200 tisuća ljudi okupilo se u Sinju, podno Kamička i kipa Gospe Sinjske, na, kako kaže gradonačelnik Miro Bulj, "najvećoj i najveličanstvenijoj proslavi Oluje u povijesti". Taj povijesni trenutak izazvao je reakcije i izvan granica Hrvatske, a među onima koji su je popratili bio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije su izjave izazvale oštru reakciju gradonačelnika.

"Znam četniče Vučiću da te muči koncert u Sinju. Smeta ti što se u mom gradu okupilo više od 200 tisuća Hrvatica i Hrvata na najvećoj proslavi Oluje dosad i jednom od najvećih koncerata na svijetu", poručio je Bulj.

"Smeta ti Oluja jer je bila poraz tvoje velikosrpske ideje"

U svom obraćanju, Bulj se osvrnuo na povijesni i politički kontekst koji, po njegovim riječima, stoji iza Vučićevih izjava.

"Smeta ti Oluja jer je Oluja poraz tvoje bolesne velikosrpske ideje, ideje zbog koje si huškao Srbe u okupiranoj Glini, lagao narod i poticao ih da ratuju protiv svoje države Hrvatske. Zavijao si ih u crno", navodi Bulj.

Bulj ističe da, dok Hrvatska slavi slobodu i život, Vučić "širi mitove i mržnju" te drži Srbiju "taocem vlastitih laži".

U nastavku se osvrnuo i na trenutačno političko i društveno stanje u Srbiji.

"Tvoja Srbija je nebitna i nerazvijena zemlja koja više nije ni prava demokracija, nego gotovo autokracija koju vodi tvoja kriminalna klika. Dolazi ti kraj i zato si nervozan", poručio je Vučiću.

"Oluja je bila i ostaje čista kao suza. I neka te boli"

Bulj ne štedi riječi: "Radije se primi spašavanja vlastite glave jer što više uništavaš Srbiju, to je vjerojatnije da će ti vlastiti narod presuditi. Ne Hrvatska. Ne Zapad. Nego oni koje si izdao, obmanuo i ostavio da gladuju."

Na kraju svog istupa, Bulj ponavlja ono što smatra temeljem cijele poruke: da je Oluja bila legitimna i časna vojna operacija koja je Hrvatskoj donijela slobodu.

"Oluja je bila i ostaje čista kao suza. I neka te boli."

Zaključuje snažno i emotivno: "Neka živi Hrvatska!"