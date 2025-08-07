Bulj poručio Vučiću: "Huškao si Srbe u okupiranoj Glini, lagao narod. Tvoja Srbija je nebitna..."

Više od 200 tisuća ljudi okupilo se u Sinju, podno Kamička i kipa Gospe Sinjske, na, kako kaže gradonačelnik Miro Bulj, "najvećoj i najveličanstvenijoj proslavi Oluje u povijesti". Taj povijesni trenutak izazvao je reakcije i izvan granica Hrvatske, a među onima koji su je popratili bio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije su izjave izazvale oštru reakciju gradonačelnika.
"Znam četniče Vučiću da te muči koncert u Sinju. Smeta ti što se u mom gradu okupilo više od 200 tisuća Hrvatica i Hrvata na najvećoj proslavi Oluje dosad i jednom od najvećih koncerata na svijetu", poručio je Bulj.
"Da dovedete 300.000 ljudi na koncert koji slavi ustaštvo, to se rađa godinama. Ne postoji gori oblik nacizma"
"Smeta ti Oluja jer je bila poraz tvoje velikosrpske ideje"
U svom obraćanju, Bulj se osvrnuo na povijesni i politički kontekst koji, po njegovim riječima, stoji iza Vučićevih izjava.
"Smeta ti Oluja jer je Oluja poraz tvoje bolesne velikosrpske ideje, ideje zbog koje si huškao Srbe u okupiranoj Glini, lagao narod i poticao ih da ratuju protiv svoje države Hrvatske. Zavijao si ih u crno", navodi Bulj.
Bulj ističe da, dok Hrvatska slavi slobodu i život, Vučić "širi mitove i mržnju" te drži Srbiju "taocem vlastitih laži".
U nastavku se osvrnuo i na trenutačno političko i društveno stanje u Srbiji.
"Tvoja Srbija je nebitna i nerazvijena zemlja koja više nije ni prava demokracija, nego gotovo autokracija koju vodi tvoja kriminalna klika. Dolazi ti kraj i zato si nervozan", poručio je Vučiću.
"Oluja je bila i ostaje čista kao suza. I neka te boli"
Bulj ne štedi riječi: "Radije se primi spašavanja vlastite glave jer što više uništavaš Srbiju, to je vjerojatnije da će ti vlastiti narod presuditi. Ne Hrvatska. Ne Zapad. Nego oni koje si izdao, obmanuo i ostavio da gladuju."
Na kraju svog istupa, Bulj ponavlja ono što smatra temeljem cijele poruke: da je Oluja bila legitimna i časna vojna operacija koja je Hrvatskoj donijela slobodu.
"Oluja je bila i ostaje čista kao suza. I neka te boli."
Zaključuje snažno i emotivno: "Neka živi Hrvatska!"