Aleksandar Vučić, gostujući na TV Prva, između ostalog je komentirao proslavu 30. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja i koncert u Sinju Marka Perkovića Thompsona.

"Da dovedete 300.000 ljudi na koncert koji slavi ustaštvo, to se rađa godinama. Ne postoji gori oblik nacizma. U Europi takav nije postojao. Za to su potrebne godine pripremanja javnog mnijenja, godine uvježbavanja ljudi da to prihvate, godine odgajanja djece da to bude tako. Vidjeli ste onu tužnu snimku gdje dječica od sedam-osam godina viču 'za dom spremni' s drvenim puškama i pjevaju 'Bojnu Čavoglave' Marka Perkovića Thompsona", rekao je Vučić komentirajući snimku koja se proširila društvenim mrežama.

Tvrdi i da Zapad "nije reagirao na slavljenje ustaštva zato što mora postojati ta vrsta Hrvatske kao njihove sile, ispružene ruke prema Srbiji i još nekim malim zemljama u okruženju".

"Oni moraju zastaviti razvoj Srbije i moraju biti snažniji od Srbije, jer Srbija, ako kao neposlušna zemlja i ponosan narod pokuša na bilo koji način podići glavu i stršiti ili ekonomski napredovati brže od očekivanoga, mora biti sputana", rekao je.

Ustvrdio je i da je ponosan što nije primio specijalnog izaslanika Europskog parlamenta za Srbiju, Tonina Piculu, te da sada, po onome što on objavljuje, vidi da je bio u pravu, piše Dnevnik.hr.

Time se referirao na fotografiju u vojnoj uniformi koju je hrvatski europarlamentarac objavio na društvenoj mreži X.