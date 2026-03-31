Bosanac (Možemo!) uzvratio Gojaku (HDZ): "Nije ekstremizam tražiti da ljudi mogu priuštiti stan u vlastitom gradu"

Nakon reakcije splitskog HDZ-a na njegov nedavni dolazak u Split i istupe o stambenoj krizi, zastupnik Možemo! u Europskom parlamentu Gordan Bosanac odgovorio je Josipu Gojaku poručivši da nije "ekstremizam" tražiti priuštivo stanovanje, nego da je ekstremno upravo stanje u kojem mladi odlaze iz grada, a stanovi ostaju prazni i nedostupni.

Bosanac je podsjetio kako je HDZ reagirao odmah nakon konferencije za medije u Splitu, na kojoj je zajedno s predstavnicima platforme Možemo! Split govorio o razmjerima stambene krize i pritom, kako tvrdi, iznio isključivo činjenice.

Split i Zadar pri vrhu Europske unije po kratkoročnom najmu

Prema podacima koje je iznio, Split i Zadar nalaze se na prvom i drugom mjestu u Europskoj uniji po broju stanova u kratkoročnom najmu u odnosu na broj stanovnika, što, smatra Bosanac, jasno pokazuje da je u tim gradovima stanje alarmantno. Posebno je izdvojio Split, za koji navodi da je u posljednjih deset godina ostao bez gotovo 10 posto stanovnika. Istodobno, u gradu je, tvrdi, čak 17.000 praznih stanova te 24.000 stanova u kratkoročnom turističkom najmu.

"Stanovi postoje, ali nisu dostupni ljudima koji u tim gradovima žele živjeti", poručio je Bosanac.

"HDZ nudi pogrešan odgovor na krizu"

Bosanac smatra da je pogrešno tumačenje HDZ-a prema kojem bi se stambena kriza mogla riješiti isključivo novom gradnjom i ubrzavanjem izdavanja dozvola.

Po njegovu mišljenju, takav pristup ne samo da ne rješava problem, nego ga može dodatno produbiti. Ustvrdio je da uzrok krize nije samo nedostatak gradnje, nego prije svega masovno širenje kratkoročnog najma, velik broj praznih stanova te financijalizacija stanovanja, odnosno pretvaranje stana u robu za profit, umjesto prostora za život.

Možemo! predlaže poreze, regulaciju i zadružne modele

Govoreći o mogućim rješenjima, Bosanac je naveo nekoliko mjera za koje smatra da bi mogle ublažiti stambenu krizu u Splitu i drugim obalnim gradovima. Među njima su aktivacija praznih stanova kroz poreznu politiku, povećanje gradskog stambenog fonda te snažnija regulacija kratkoročnog najma. Uz to, zagovara i gradnju stanova kroz zadružne modele u kojima bi grad osiguravao zemljište mladim obiteljima, dok bi banke nudile povoljnije kredite uz stabilan dugoročni prinos.

Bosanac u svojoj poruci zaključuje kako pitanje stanovanja ne bi smjelo biti prepušteno isključivo tržištu i profitu, nego ga treba promatrati kao temeljno pravo građana. Njegov odgovor dolazi nakon što su nedavni posjet Splitu i konferencija o stambenoj krizi izazvali reakciju Josipa Gojaka iz splitskog HDZ-a, čime se rasprava o stanovanju, turizmu i iseljavanju mladih dodatno zaoštrila.