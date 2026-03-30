Gradski vijećnik Gojak: Kada ekstremni ljevičari iz stranke Možemo govore o stavljanju pod kontrolu stambene politike, većini se ledi krv u žilama!

Splitski gradski vijećnik iz redova HDZ-a Josip Gojak oglasio se na svojoj Facebook stranici.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Jučer nas je svojom nazočnošću u Splitu počastio europarlamentarac iz redova stranke Možemo, Gordan Bosanac. Kada netko iz ekstremno lijeve stranke Možemo, koja se i u 2026. godini zalaže za preraspodjelu društvenih dobara, govori o stavljanju nečega pod kontrolu, osobito u kontekstu stambene politike, većini se ledi krv u žilama.

Pritom se spominju problemi koji su već dobro poznati, dok se nude rješenja koja su već sadržana u zakonodavnim okvirima ove Vlade Republike Hrvatske na čelu s Andrejem Plenkovićem - od reguliranja kratkoročnog najma u stambenim zgradama kroz Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, do koncepta stambenih zajednica kao dijela Zakona o priuštivom stanovanju koji se trenutno nalazi u saborskoj proceduri.

Ukratko, Gordan Bosanac i Možemo! smatraju da mladi ne bi trebali rješavati svoje stambeno pitanje kroz gradnju obiteljske kuće ili kupnju stana, jer, kako tvrde, to čine isključivo špekulanti. Međutim, već iz prijedloga Zakona o priuštivom stanovanju vidljivo je kako se nizom odredbi ograničava djelovanje špekulanata, ponajprije kroz zaštitu stambenog fonda uvođenjem zabrane prodaje stanova kupljenih po povlaštenim uvjetima u razdoblju od 35 godina.

Posebno je važno istaknuti kako se u sustav priuštivog stanovanja aktivno uključio i Grad Split, kroz projektiranje zgrada za priuštivo stanovanje na više lokacija.

Za razliku od pristupa ekstremne ljevice okupljene u stranci Možemo!, vjerujemo da privatna inicijativa i javne investicije - kroz izgradnju stanova za priuštivi najam i otkup - trebaju djelovati zajedno i komplementarno.

Dok iz Možemo! poručuju mladima da će se morati „kulturalno naučiti da možda neće imati svoju nekretninu“, mi poručujemo da je ostvarenje priuštivog najma ili kupnje vlastitog stana kroz sustav priuštivog stanovanja pravo i održivo rješenje.