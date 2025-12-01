Bogović Krstuloviću Opari: "Ne pristaje ti mržnja, raspitaj se prije generaliziranja"

Tomislav Bogović, potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita, uputio je otvoreno pismo Andri Krstuloviću Opari reagirajući na njegovu objavu o antifašistima i istaknutim zastavama. U pismu proziva generaliziranje i vrijeđanje te naglašava što za njega znači antifašizam danas.

Prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

Dragi moj Andro,

kad ti je za vrijeme gradonačelničkog mandata dijagnosticirana teška bolest, razgovarao sam s nekim liječnicima o tvom zdravstvenom stanju. Istovremeno, stavio sam se na raspolaganje tvojoj tadašnjoj zamjenici ako joj bude potrebna bilo kakva pomoć. I jedno i drugo lako je provjeriti, a time i moj jedini motiv - biti čovjekom u takvom trenutku. Zašto ti ovo pišem? Dragi moj Andro, rastužila me tvoja objava na fejsu u kojoj govoriš o antifama sa dozom gađenja i mržnje jer je u pitanju gamad jugoslovenska? Škovace?

Prije nego nastavim, konstatirat ću da na slikama iz tvoje objave nema jugoslovenske zastave nego je riječ o zastavi Socijalističke Republike Hrvatske pa pretpostavljam da te ona asocirala na zazivanje bivše države, a u čijem sastavu je bila i tadašnja SR Hrvatska (ni ona druga nije zastava SFR Jugoslavije). Žalosti me da se upravo ovakvim objavama oživljava država koja je 7.12.1991. godine, od strane Badinterove komisije, proglašena mrtvom, a desnica je prigodno izvlači iz naftalina kako bi oživjela duhove prošlosti, sve u nedostatku argumenata za ekonomsku i političku sadašnjost.

"Postoje antife koje ne zazivaju Jugoslaviju"

E pa, dragi moj Andro, pored ovih iznimki koje prozivaš postoje i antife koje ni na koji način ne zazivaju povratak Jugoslavije, koje nose službene hrvatske zastave i kojima su temeljne vrijednosti antifašizam i Domovinski rat. Jedna od takvih je i Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita. Jesmo li onda i mi pod udarom tvoje protuzakonitosti i protuustavnosti? To što sam deklarirani antifašist ne znači da sam Jugosloven niti da sam komunista jer to nisam. Vjerovao ili ne, dragi moj Andro, ja sam Hrvat koji je jučer na prosvjedu u Zadru ponosno nosio zastavu svoje domovine Republike Hrvatske i prosvjedovao ZA Hrvatsku koja se ne srami svog antifašističkog naslijeđa, ZA Hrvatsku u kojoj nema mjesta mržnji i diskriminaciji i ZA Hrvatsku u kojoj se sloboda govora koristi za dijalog, a ne za podjele.

Na Dalmatinskom maršu "Ujedinjeni protiv fašizma" nije bilo simbola koji slave Jugoslaviju i komunizam, ali nam je svejedno nekoliko desetaka maskiranih "crnaca" pokušavalo zapriječiti put, a bilo je i povika na ulicama Zadra "bando komunistička", "crveni fašisti", "smeća jugoslavenska"... (posebna zahvala policiji koja cijelim putem marša nije dozvolila da pojedinačni incidenti eskaliraju i dovedu u pitanje njegovo održavanje).

I zato, dragi moj Andro, budi i ti čovjek pa se raspitaj prije nego se upustiš u generaliziranje pa tvoje psovke i uvrede dođu na pogrešnu adresu. Ako zbog ničeg drugog, a ono zbog svoje moralne higijene. Ne pristaje ti.

"Na mržnju je uzvraćeno ljubavlju"

I za kraj, jedna crtica s mjesta centralnog okupljanja, a koja na najbolji mogući način odražava suštinu jedne od poruka s marša "NE mržnji". Iz skupine od dvadesetak ljudi, nazovimo ih kontraprosvjednici, jednom od govornika dobacili su "Jeben ti mater!", a odgovoreno im je: "Pozdravlja te moja mater Marija od gore (pokazujući rukom na nebo). Nju su Talijani držali u logoru na Molatu, a posli rata nikad nije dala reć ni rič protiv tih istih Talijana". Dakle, na mržnju je uzvraćeno ljubavlju u svoj punini Isusovih riječi "Volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone".

Eto, dragi moj Andro, ima nas i takvih.