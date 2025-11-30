Andro Krstulović Opara: "Umukli ste, je li gamadi jugoslovenska!? E pa nećete!"

Nakon prosvjednih marševa koje je inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma organizirala u više hrvatskih gradova, na situaciju se putem društvenih mreža osvrnuo bivši gradonačelnik Splita i HDZ-ov saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.

U svojoj objavi pozvao se na Ustav Republike Hrvatske, konkretno članak 135. stavak 2., koji navodi kako se zabranjuje pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ako bi takvo udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

Krstulović Opara je potom inicijativu i sudionike marševa nazvao "protuustavnima i protuzakonitima", koristeći pritom uvredljive izraze. U istoj objavi poručio je kako su, prema njegovim riječima, "umukli", te zaključio kratkom porukom da to "neće" dopustiti.

Podsjetimo, prema neslužbenim procjenama s terena, najveći odaziv zabilježen je u Zagrebu, gdje se okupilo oko pet tisuća ljudi. U Rijeci i Puli marševima se pridružilo približno po tisuću sudionika, dok se u Zadru okupilo nekoliko stotina prosvjednika.