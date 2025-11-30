Close Menu

Thompson nakon današnjih marševa protiv fašizma: "Prozirna demagogija..."

"Neka niko ne dira u moj mali dio svemira"

Nakon prosvjednih marševa koje je inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma organizirala u više hrvatskih gradova, na cijelu se situaciju na društvenim mrežama osvrnuo i pjevač Marko Perković Thompson.

Marševi su održani u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, a Thompson je ubrzo potom na svojim profilima podijelio pjesmu "Neka niko ne dira u moj mali dio svemira". Uz objavu je izdvojio i dio stihova u kojima pjeva:

"...Domoljublje prozvali fašizam
Tako brani njihov komunizam
Prozirna demagogija..."

Prema neslužbenim procjenama s terena, najveći odaziv zabilježen je u Zagrebu, gdje se okupilo oko pet tisuća ljudi. U Rijeci i Puli marševima se pridružilo približno po tisuću sudionika, dok se u Zadru okupilo nekoliko stotina prosvjednika.

