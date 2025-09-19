Boban "presjekao", povlači točku o prodaji zemljišta na Osejavi: "Treba dodatno vrijeme za analizu"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban oglasio se povodom aktualne teme koja je posljednjih dana podigla tenzije u Makarskoj. Naime, Boban je najavio da će predložiti vijećnicima povlačenje 14. točke Dnevnog reda Županijske skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 22. rujna. Sporna točka odnosila se na pokretanje postupka prodaje nekretnine u k.o. Kotišina (Makarska) putem javnog prikupljanja ponuda.

– “Razlozi za povlačenje ove točke su značaj i potencijal predmetne lokacije, zbog čega je potrebno dodatno vrijeme za analizu svih aspekata prije donošenja konačne odluke o načinu raspolaganja nekretninom. Time želimo osigurati da odluka bude u najboljem interesu lokalne zajednice i svih zainteresiranih dionika”, poručio je župan.

Podsjetio je i kako je Grad Makarska još 21. prosinca 2023. donio Izmjene i dopune Prostornog plana, kojima je predmetno zemljište zadržano kao zonu T1 – isključivu namjenu za izgradnju hotela. Također, 23. svibnja 2024. Grad Makarska izdao je lokacijsku dozvolu, a potom i 4. studenog 2024. Lokacijsku informaciju kojom se potvrđuje ugostiteljsko-turistička namjena.

– “Iako je Grad Makarska formalno donosio navedene odluke, na zamolbu grupe građana cijeli će se predmet ponovno preispitati i odluka donijeti u korist građana Makarske i svih dionika, vodeći računa da bude sukladna zakonima RH”, dodao je Boban.

Ranija reakcija gradonačelnika Paunovića

Podsjetimo, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović ranije je upozorio da je točka županijske Skupštine o prodaji Osejave ne samo štetna nego i pravno neutemeljena, te da bi njezino izglasavanje bilo nezakonito.

Stav makarskog HDZ-a

Svoje su viđenje iznijeli i vijećnici HDZ-a Makarske, poručivši da su jasno protiv gradnje na Osejavi, ali da se neće uključivati u, kako kažu, “tuđe političke igre”. Predložili su da gradonačelnik sazove hitnu sjednicu Gradskog vijeća kako bi se zemljište otkupilo i sačuvalo od investitorskih planova.

Rasprava o Osejavi time dobiva novo poglavlje – a pritisak građana očito je urodio plodom, barem kada je riječ o privremenom povlačenju odluke. Što će se događati dalje, tek treba vidjeti.