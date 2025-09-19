HDZ-ovci u Makarskoj: "Protiv smo gradnje na Osejavi, ali nećemo sudjelovati u tuđim političkim igrama"

Klub vijećnika HDZ-a u Makarskoj oglasio se priopćenjem u kojem ponovno naglašavaju kako su protiv bilo kakve gradnje na Osejavi, ali i poručuju da “neće dopustiti da ih se uvlači u tuđe političke igre”.

– Vrijeme je da vladajući prestanu izigravati aktiviste i prime se odgovornosti koju imaju kao dužnosnici. Dok oni organiziraju prosvjede protiv vlastitih odluka, mi danima obavljamo pozive i šaljemo dopise, stoji u priopćenju koje potpisuju Martina Mustapić Glibota, Nera Drlja, Mario Turić, Dane Knezović i Petra Perkušić.

Kako navode, jedan od dopisa upućen je i županu Blaženku Bobanu te predsjedniku Kluba vijećnika HDZ-a u Županijskoj skupštini Anti Sanaderu.

“Sazvati hitnu sjednicu Gradskog vijeća”

HDZ-ovi vijećnici tvrde da nude rješenje ako se ne pronađe zakonski okvir za zaustavljanje gradnje. – Pozivamo gradonačelnika Zorana Paunovića da sazove hitnu sjednicu Gradskog vijeća s jednom točkom – kojom ćemo mu omogućiti da kupi zemljište i dokaže jasne namjere. Sigurni smo da će imati ruke svih vijećnika u zraku, poručuju.

Oštre kritike Paunovićevoj administraciji

U priopćenju optužuju aktualnu makarsku administraciju da je upravo ona izdala lokacijsku dozvolu i uvjete gradnje te propustila zaštititi Osejavu u izmjenama Prostornog plana iz 2023. godine.

– Uvjeti za investitore mogu odmah, dok građani na legalizacije i etažiranja čekaju godinama!, navode HDZ-ovi vijećnici.

Također kritiziraju gradsku vlast jer, kako tvrde, iako na prosvjed pozivaju sve građane, u isto vrijeme organiziraju sastanke bez predstavnika oporbe. – To je jasan dokaz da iza svega ne stoje iskrene namjere niti dijalog, poručuju.

“Naše ruke imaju”

Zaključuju da bi pitanje Osejave trebalo ujediniti sve političare, aktiviste i građane, bez obzira na svjetonazore. – Ponavljamo – naše ruke imaju!, poručili su.

Podsjetimo, ranije se o istoj temi oglasio i gradonačelnik Zoran Paunović, poručivši da je točka o prodaji Osejave na Županijskoj skupštini “ne samo štetna, nego i pravno neutemeljena te, u slučaju izglasavanja, nezakonita” .