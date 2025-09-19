Paunović: Točka županijske skupštine o prodaji Osejave nije samo štetna, već i pravno neutemeljena, u slučaju izglasavanja bila bi nezakonita

Na izvanrednoj konferenciji za novinare gradonačelnik Zoran Paunović predstavio je nove informacije vezane uz prodaju državne parcele uz Gradski sportski centar u Makarskoj, točke 14. dnevnog reda sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije zakazane za ponedjeljak, 22. rujna 2025.

Nakon ponovnog detaljnog pregleda cjelokupne dokumentacije, utvrđen je niz nepravilnosti koje ovu odluku čine nezakonitom.

Novim uvidom utvrđeno je da je dokumentacija investitora nepotpuna, odnosno nedostaje nužna potvrda Hrvatskih šuma nalazi li se nekretnina unutar šumsko gospodarskog područja RH, koju je grad makarska u svom zahtjevu za darovanje priložio. S obzirom na to da Investitor tu potvrdu nije dostavio, iako je trebao, njihova je dokumentacija automatski nepotpuna, što je Županija propustila utvrditi, a trebala je.

Iz potvrde Hrvatskih šuma jasno proizlazi da se parcela nalazi unutar šumskog gospodarskog područja RH. Budući se radi o državnom zemljištu kojim upravljaju Hrvatske šume, u ovom slučaju ne može se primijeniti zakon po kojem Županija želi raspisati javni natječaj.

Što se tiče samog načina da se zemljište proda putem dražbe, on također nije zakonit jer se javni natječaj (nadmetanje) zakonski može provoditi samo kada postoje dva ili više zahtjeva za neposrednu pogodbu. Naime, Grad Makarska nikada nije podnio zahtjev za neposrednu pogodbu, već zahtjev za darovanje zemljišta, što znači da uvjeti za raspisivanje javne dražbe nisu ispunjeni jer postoji samo jedan zainteresirani kupac.

Također, za stavljanje točke na dnevni red nije provedeno ni nužno javno savjetovanje.

„Zbog svega navedenog, odluka o pokretanju postupka prodaje putem javnog nadmetanja je nezakonita. Još je više upitna namjera župana jer takva odluka nije u javnom interesu građana, već pogoduje privatnom investitoru za gradnju megalomanskog hotela od 140 apartmana i 170 soba i to u šumi koja bi trebala biti pod zaštitom Republike Hrvatske“, poručio je gradonačelnik Paunović.

Podsjetio je da je Grad Makarska već ranije jasno istaknuo kako se radi o odluci koja je štetna za građane i prostor grada, jer umjesto sportskog parka otvara vrata izgradnji betonskog kompleksa na samom ulazu u Osejavu. „Sada je, dodatnim pregledom dokumentacije, utvrđeno da je ta odluka i nezakonita, što je novi i presudni moment“, naglasio je gradonačelnik.

„Sada je jasno da ne govorimo samo o politički i društveno štetnoj odluci, već i o pravno neutemeljenom postupku. Pozivam župana da povuče ovu točku s dnevnog reda i prestane pogodovati privatnim interesima na štetu javnog dobra, građana Makarske i cijelog Makarskog primorja koje ovom prostoru gravitira. Također pozivam stručne službe Županije da, neovisno o političkim igrama i pritiscima, jasno ukažu da se nezakonite odluke moraju povući s dnevnog reda te da zaštita javnog interesa mora biti ispred privatnog profita“, zaključio je Paunović.