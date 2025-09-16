Close Menu

Makarska na nogama, građani protiv prodaje zemljišta na poluotoku: "Županija rasprodaje prirodnu oazu Makarske"

"Izgradnja megalomanskog hotelsko-apartmanskog kompleksa na Osejavi značila bi trajno uništenje prirodne oaze za koju se godinama borimo da ostane zaštićena", poručuju iz udruge UZOR Osejava
druga za održivi razvoj Osejava iz Makarske oglasila se priopćenjem u kojem upozorava na, kako navode, alarmantnu situaciju oko planirane prodaje državne čestice na poluotoku Osejava privatnom investitoru Olma d.o.o. Tvrtka na prostoru bivše uljare planira graditi hotelsko-apartmanski kompleks, a odluka o prodaji zemljišta trebala bi se naći pred županijskim vijećnicima 22. rujna.

– Izgradnja megalomanskog hotelsko-apartmanskog kompleksa na Osejavi značila bi trajno uništenje prirodne oaze za koju se godinama borimo da ostane zaštićena – poručuju iz udruge UZOR Osejava.

Sporna čestica

U priopćenju se navodi da je investitor ishodio lokacijsku dozvolu nakon što je Državna geodetska uprava dopustila cijepanje čestice u vlasništvu Republike Hrvatske, iako je ta čestica do 2033. u zakupu Grada Makarske na temelju ugovora s Hrvatskim šumama. Riječ je o području koje je već obuhvaćeno prijedlogom Plana upravljanja ekološkom mrežom za razdoblje 2024. – 2033., koji čeka odobrenje nadležnih ministarstava.

Županija, kako tvrdi Udruga, planira zemljište prodati za 588 tisuća eura, dok Grad Makarska ističe da bi to trebalo biti pretvoreno u rekreacijsku zonu i javnu zelenu površinu. Prema Zakonu, jedinica lokalne samouprave može steći vlasništvo kada se zemljište koristi za komunalnu infrastrukturu, a u to spadaju i javne zelene površine.

"Obrazac rasprodaje"

– Ovo je još jedan primjer obrasca koji se ponavlja diljem Hrvatske: nakon što su u pretvorbi i privatizaciji uništene tvornice i gospodarski sustavi, zemljišta na kojima su se nalazile sada se rasprodaju privatnim investitorima, dok se susjedne državne čestice cijepaju i prodaju kako bi upotpunile njihove projekte, a sve nauštrb javnog interesa – stoji u priopćenju.

Zahtjevi udruge

Udruga je poslala dopis nadležnom ministarstvu s traženjem preispitivanja okolnosti koje su prethodile odluci župana Blaženka Bobana da česticu stavi na dražbu. Od župana i vijećnika zatražili su uklanjanje točke 14. s dnevnog reda nadolazeće sjednice Županijske skupštine.

– Pozivamo Županiju da ne omogući daljnju rasprodaju državne imovine, nego da konačno zaštiti prirodnu baštinu i javni interes građana Makarske – zaključuje se u priopćenju Udruge za održivi razvoj Osejava.

