Makarska na nogama, građani protiv prodaje zemljišta na poluotoku: "Županija rasprodaje prirodnu oazu Makarske"

– Izgradnja megalomanskog hotelsko-apartmanskog kompleksa na Osejavi značila bi trajno uništenje prirodne oaze za koju se godinama borimo da ostane zaštićena – poručuju iz udruge UZOR Osejava.

Sporna čestica

U priopćenju se navodi da je investitor ishodio lokacijsku dozvolu nakon što je Državna geodetska uprava dopustila cijepanje čestice u vlasništvu Republike Hrvatske, iako je ta čestica do 2033. u zakupu Grada Makarske na temelju ugovora s Hrvatskim šumama. Riječ je o području koje je već obuhvaćeno prijedlogom Plana upravljanja ekološkom mrežom za razdoblje 2024. – 2033., koji čeka odobrenje nadležnih ministarstava.

Županija, kako tvrdi Udruga, planira zemljište prodati za 588 tisuća eura, dok Grad Makarska ističe da bi to trebalo biti pretvoreno u rekreacijsku zonu i javnu zelenu površinu. Prema Zakonu, jedinica lokalne samouprave može steći vlasništvo kada se zemljište koristi za komunalnu infrastrukturu, a u to spadaju i javne zelene površine.

"Obrazac rasprodaje"

– Ovo je još jedan primjer obrasca koji se ponavlja diljem Hrvatske: nakon što su u pretvorbi i privatizaciji uništene tvornice i gospodarski sustavi, zemljišta na kojima su se nalazile sada se rasprodaju privatnim investitorima, dok se susjedne državne čestice cijepaju i prodaju kako bi upotpunile njihove projekte, a sve nauštrb javnog interesa – stoji u priopćenju.

Zahtjevi udruge

Udruga je poslala dopis nadležnom ministarstvu s traženjem preispitivanja okolnosti koje su prethodile odluci župana Blaženka Bobana da česticu stavi na dražbu. Od župana i vijećnika zatražili su uklanjanje točke 14. s dnevnog reda nadolazeće sjednice Županijske skupštine.

– Pozivamo Županiju da ne omogući daljnju rasprodaju državne imovine, nego da konačno zaštiti prirodnu baštinu i javni interes građana Makarske – zaključuje se u priopćenju Udruge za održivi razvoj Osejava.