Boban o alarmantnim mailovima: "Nije slučajno da se to dogodilo na cijelom jadranskom priobalju"

Na konferenciji "Sigurnost kao temelj kvalitete turističke destinacije – predstavljanje platforme safeindalmatia.hr", održanoj u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban osvrnuo se na alarmantne mailove i poruke koje posljednjih dana izazivaju zabrinutost na jadranskom području. Konferencija je održana u prostoru Digitalne Dalmacije na adresi Ruđera Boškovića 25, a okupila je predstavnike turizma, sigurnosnog sektora i institucija koje sudjeluju u pripremi turističke sezone.

Boban je tom prilikom naglasio kako je sigurnost jedan od ključnih razloga dobrih turističkih rezultata te poručio da se na njoj mora raditi kontinuirano.

"Moramo stalno raditi na sigurnosti, a sigurnost nam je doprinijela tome da imamo ovakve brojke kakve imamo. Ovih dana svjedoci smo alarmantnih mailova i panike, i nije slučajno da se to dogodilo na cijelom jadranskom priobalju. Stvara se panika na ovom području i upravo će zbog toga, uz pomoć ove aplikacije, sigurnost biti bolja i jasnija", rekao je Boban.

Na poruke koje posljednjih dana kruže javnim prostorom osvrnuo se i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je istaknuo da nadležne službe reagiraju brzo i učinkovito.

"Što se tiče poruka koje kruže danima, smatram da MUP djeluje brzo i efikasno. Ovo je tema i izvan Hrvatske i sve se rješava učinkovito i jasno", rekao je Glavina.

