Dalmacija turistima uvodi sigurnost na jedan klik: Nova platforma otkriva sve što gost mora znati

U Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu danas je održana konferencija pod nazivom "Sigurnost kao temelj kvalitete turističke destinacije - predstavljanje platforme safeindalmatia.hr", koju su zajednički organizirali Splitsko-dalmatinska županija, Digitalna Dalmacija i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Konferencija je održana u prostoru Digitalne Dalmacije na adresi Ruđera Boškovića 25 u Splitu, a okupila je niz istaknutih predstavnika turizma, sigurnosti i institucija koje sudjeluju u pripremi turističke sezone. Među panelistima i uzvanicima bili su ministar turizma i sporta Tonči Glavina, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović te predstavnici Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Digitalne Dalmacije.

Uz njih, konferenciji su nazočili i predstavnici turističkih zajednica, kao i članovi uprava Ministarstva unutarnjih poslova, Zračne luke Split, Jadrolinije i Lučke uprave.

U sklopu konferencije održana je panel rasprava "Uloga sigurnosti kao ključni faktor moderne turističke destinacije", tijekom koje je predstavljena web platforma safeindalmatia.hr. Riječ je o platformi koja, kroz digitalne alate, doprinosi boljoj informiranosti i sigurnosti turista koji borave na području Splitsko-dalmatinske županije. Naglašeno je kako je sigurnost jedan od ključnih temelja kvalitete turističke destinacije, osobito u vremenu u kojem turisti očekuju brzu, jasnu i lako dostupnu informaciju, ne samo o policijskim i hitnim službama, nego i o zdravstvenoj sigurnosti, prometu, ljekarnama i drugim važnim segmentima boravka u destinaciji.

Netom prije početka konferencije izjave za medije dali su župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, ministar turizma, i sporta Tonči Glavina, voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić te predstavnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Paško Ugrina.

Boban: "Ne možemo se uljuljati, moramo ići korak naprijed"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako je Splitsko-dalmatinska županija prostor iznimnih turističkih i prirodnih vrijednosti, ali i područje koje zbog svoje važnosti mora stalno ulagati u sigurnost.

"Mi smo županija s više od tisuću znamenitosti, arheoloških i prirodnih, županija smo koja upravlja jednom trećinom jadranske obale i tako dalje. U turizmu su važni sunce i more, ali stup zbog kojeg imamo ovakve rezultate je sigurnost. Ipak, ne možemo dopustiti da se uljuljamo. Moramo ići korak naprijed", rekao je Boban.

Dodao je kako je platforma pokrenuta u suradnji s brojnim institucijama te kako će turistima omogućiti brz pristup važnim informacijama. "U sinergiji s brojnim institucijama pokrenuli smo ovaj portal, na kojem turisti u samo jedan do dva klika mogu vidjeti sve informacije o sigurnosti, i to u svim segmentima sigurnosti, kao što su zdravstvena sigurnost i slično. Prvi u Hrvatskoj provodimo ovakve aktivnosti", poručio je župan.

Boban je naglasio kako se na sigurnosti mora raditi kontinuirano jer je upravo ona jedan od razloga dobrih turističkih rezultata. "Moramo stalno raditi na sigurnosti, a sigurnost nam je doprinijela tome da imamo ovakve brojke kakve imamo. Ovih dana svjedoci smo alarmantnih mailova i panike, i nije slučajno da se to dogodilo na cijelom jadranskom priobalju. Stvara se panika na ovom području i upravo će zbog toga, uz pomoć ove aplikacije, sigurnost biti bolja i jasnija", rekao je.

Zahvalio je svima koji su sudjelovali u izradi platforme. "Svima hvala koji su ugradili dio sebe u ovu aplikaciju. I sami ćete vidjeti što sve nosi ova aplikacija i koliko će nam kroz sigurnost pomoći u budućnosti. Na osnovu ovoga građani mogu vidjeti sve što žele", zaključio je Boban.

Staničić: "Hrvatska je jedna od najsigurnijih turističkih destinacija"

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić naglasio je kako je Hrvatska danas percipirana kao jedna od najsigurnijih turističkih destinacija, što je, kako je rekao, rezultat dobre suradnje brojnih institucija. "Treba istaknuti da je Hrvatska danas jedna od najsigurnijih turističkih destinacija. Zahvaljujući dobroj sinergiji i uz pomoć brojnih institucija, odnosno svih koji sudjeluju u percepciji sigurnosti u Hrvatskoj, treba naglasiti da je sustav turističkih zajednica vrlo važno implementirati u jedan zajednički sustav", rekao je Staničić.

Dodao je kako je ključno da se svi dionici na vrijeme pripreme za nadolazeću turističku sezonu. "Važno je da budemo spremni za nadolazeću turističku sezonu. Važno je da svi budu spremni i da se svi osjećaju sigurno", poručio je.

Staničić se osvrnuo i na cjenovnu konkurentnost Hrvatske, istaknuvši kako se ona prati kontinuirano. "Pratimo cjenovnu konkurentnost na tjednoj bazi. Hrvatska još uvijek mora paziti na cjenovnu konkurenciju. Moramo osluškivati i pratiti što radi konkurencija", rekao je Staničić.

Brčić: "Aplikacija će turistima odmah dati sve potrebne informacije"

Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić pojasnio je funkcionalnost platforme i naglasio kako kroz Splitsko-dalmatinsku županiju i Hrvatsku godišnje prolaze stotine tisuća turista, kojima je u slučaju problema važno brzo doći do točnih informacija. "Kroz Splitsko-dalmatinsku županiju i Hrvatsku godišnje prođe stotine tisuća turista. U situaciji kada određeni turist izgubi dokument ili se nađe u sličnoj situaciji, ova aplikacija će mu pomoći", rekao je Brčić.

Istaknuo je kako će turist kroz platformu moći odmah dobiti važne kontakte i informacije. "Turist će dobiti sve informacije istoga trenutka. Dobit će brojeve svih službi, a te službe odnose se na ljekarne, policijske postaje, hitnu pomoć i slično", pojasnio je.

Brčić je naglasio kako Digitalna Dalmacija ovim projektom želi dodatno unaprijediti sliku destinacije. "Naša Dalmacija uz ovu aplikaciju postaje ne samo pametna, nego i sigurna destinacija, naravno, i uz pomoć ove vrijedne aplikacije", kazao je Brčić.

Glavina: "Sigurnost destinacije nam je najvažnija"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina na konferenciji za medije je rekao kako se o sigurnosti turističkih destinacija razgovaralo i na nedavnom nacionalnom sastanku te kako je riječ o temi kojoj se daje posebna pozornost.

"Prije dva tjedna imali smo veliki nacionalni sastanak na ovu temu. Govorili smo o sigurnosnom sustavu, a sredstva za ove sustave dodijelili smo i ove godine, i to u puno većem razmjeru nego inače", rekao je Glavina.

Naglasio je kako se Hrvatska mora brzo prilagođavati promjenama i izazovima koji se pojavljuju. "U kontekstu svega ovoga što se događalo proteklih godina i što se događa ove godine, sigurnost destinacije nam je najvažnija. Na to stavljamo fokus i moramo se pripremiti za sve uvjete. Ne možemo znati što će se događati, ali mi se brzo prilagođavamo, brzo donosimo odluke i najbrže moguće ćemo reagirati na sve nove uvjete koji nam se stave na put", poručio je ministar.

Osvrnuo se i na poruke koje posljednjih dana kruže javnim prostorom.

"Što se tiče poruka koje kruže danima, smatram da MUP djeluje brzo i efikasno. Ovo je tema i izvan Hrvatske i sve se rješava učinkovito i jasno", rekao je Glavina.

Ministar se osvrnuo i na pitanja koja se odnose na nove ugostiteljske objekte, gradske planove kamere, naglasivši kako se u javnosti pojavljuju netočne informacije. "Moramo naglasiti da se činjenično navode krive informacije. Ponovit ću još jednom ono što sam već više puta ponovio: svaki grad mora definirati za sve nove ugostiteljske objekte gdje njihove lokacije mogu biti. Grad Split još nije donio plan upravljanja po tom pitanju", rekao je Glavina.

Dodao je kako će se o pojedinim prijedlozima tek raspravljati. "Ovaj dio kada me pitate o brojačima i kamerama, to je tema o kojoj ćemo itekako raspraviti. To će isto u nekom trenutku biti u javnom savjetovanju. Postoji radna skupina koja se ovim pitanjem bavi, prijedlozi su došli od Grada Splita i raspravit će se sve o tome", kazao je ministar.

Otkazivanje aviolinija i prilagodba turističkog sektora

Glavina se osvrnuo i na brojna otkazivanja aviolinija zbog aktualne situacije, poručivši kako država ne može utjecati na sve okolnosti, ali može pomoći sustavu da se prilagodi. "U svakom slučaju, teško da možemo utjecati na sve ove stvari. Mi smo uglavnom cestovna destinacija i nama je cilj da zadržimo najveći dio turističkog prometa. Stavljamo dodatna sredstva na raspolaganje kako bismo riješili taj problem, koji je velik", rekao je.

Najavio je i financijsku pomoć zračnim lukama. "Napravit ćemo sve što treba, financijski ćemo pomoći naše zračne luke i dat ćemo sve od sebe, a vjerujem da problema s opskrbom neće doći. Hit destinacija smo svake godine i kao takvi se na tržištu predstavljamo", poručio je Glavina. Dodao je kako slijedi širi sastanak na kojem će se razgovarati o prilagodbi novim uvjetima. "Imat ćemo uskoro široki sastanak i tema će biti prilagodba svim uvjetima koji su danas u svijetu. Mi dobro stojimo, imamo konkurentan turistički proizvod i na sve izazove moramo i trebamo odgovoriti", rekao je ministar.

Posebno je naglasio važnost odgovorne cjenovne politike. "Jako je bitno da potencijalne gubitke i trošak ne prebacimo na potrošače. Gubitke moramo apsorbirati po cijelom lancu. Sada mudrom cjenovnom politikom možemo odraditi jednu dobru turističku sezonu i to nam je plan", rekao je. Zaključio je kako Hrvatska mora nastaviti raditi na tome da, unatoč globalnim izazovima, ostane konkurentna i uspješna destinacija. "Plan nam je da se u ovoj svjetskoj krizi, koja već neko vrijeme traje, istaknemo i budemo jako dobri. To nam je okvirni plan, ali o tome ćemo još više razgovarati", rekao je Glavina na konferenciji za medije.

Ugrina: "Aplikacija u središte stavlja gosta i turista"

Predstavnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Paško Ugrina zahvalio je svim partnerima koji su sudjelovali u projektu i naglasio kako aplikacija u središte stavlja gosta i turista. "Hvala svim partnerima u Digitalnoj Dalmaciji. Nemamo problem sigurnosti, ova aplikacija u središte stavlja gosta i turista", rekao je Ugrina.

Istaknuo je kako platforma objedinjuje informacije o različitim službama koje su važne za sigurnost turista. "Ovdje se mogu prepoznati sve službe. Sigurnost je uvjetovana ne samo javnom sigurnošću, nego i sigurnošću u zdravstvu i slično", kazao je. Poručio je i kako će policija nastaviti obavljati svoj posao kao i do sada. "Policija kao i do sada nastavlja raditi svoj posao", zaključio je Ugrina.

Aplikacija je dostupna putem web platforme safeindalmatia.hr, gdje turisti, građani i svi posjetitelji Splitsko-dalmatinske županije mogu na jednom mjestu pronaći važne sigurnosne informacije, kontakte nadležnih službi, policije, hitne pomoći, ljekarni i drugih institucija. Platforma je zamišljena kao brz i jednostavan alat koji u samo nekoliko klikova omogućuje pristup ključnim informacijama te dodatno potvrđuje namjeru Splitsko-dalmatinske županije da uz sunce, more i bogatu baštinu gostima ponudi i ono najvažnije - osjećaj sigurnosti.