BOBAN KOMENTIRAO BULJA I KAMIONE SMEĆA "Igra igrokaze koji su primjereniji cirkuskim daskama nego ulicama naših gradova i naše županije"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban komentirao je današnje ponašanje sinjskog gradonačelnika Mira Bulja koji je pred zgradu Županije došao sa četiri kamiona smeća.

"Kolega Bulj igra igrokaze koji su primjereniji cirkuskim daskama nego ulicama naših gradova i naše županije. On uvijek traži probleme, a mi tražimo rješenje za određene probleme. U više navrata danas sam se čuo i sa ministricom Vučković i sa ostalim kolegama, načelnicima, gradonačelnicima cetinskoga kraja. Na tu temu je već sutra sastanak u resornom ministarstvu, ali ja moram reći da nije radio igrokaze nego prikupljao dokumentaciju za Mojanku, ona bi davno bila riješena. To je valjda svima jasno, no dobro, to je njegov stil, njegov način. Građani to valoriziraju na izborima pa i u samom Sinju. Ja sam dobio preko 5.000 glasova, a izabrani gradonačelnik 3.900 glasova u samom Sinju. Valjda to nešto govori", kazao je župan Boban.

Što će biti s Mojankom?

"Mojanka treba samo dobiti dozvolu, dobiti rješenje, a za dobiti rješenje - treba napraviti elaborat. To treba napraviti vlasnik, a sam kolega Bulj je rekao da je on vlasnik. Treba dostaviti elaborat u županijski odjel i dobiti rješenje i da Mojanka radi. To se znalo ima šest mjeseci, nije to svježa stvar", zaključio je Boban.