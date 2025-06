Bulj stigao sa četiri kamiona smeća pred zgradu SDŽ: "Samo će grad Sinj moći odlagati na Mojanku i to na moju odgovornost jer ovo je viša sila"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je s četiri kamiona puna otpada sa sinjskog odlagališta Mojanka pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije.

Prvo je otišao u Lećevicu, a kako ga je tamo dočekao ključ u vratima - produžio je prema Splitu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovaj potez dolazi nakon što je inspekcija zatvorila odlagalište Mojanka, a Bulj ističe da je odluka o njegovu zatvaranju kontradiktorna jer Centar za gospodarenje otpadom Lećevica nije u funkciji.

Bulj je također kritizirao projekt Lećevica, nazivajući ga ekološki i ekonomski katastrofalnim te je pozvao institucije da hitno riješe problem odlaganja otpada u Cetinskoj krajini.

Evo što je Bulj rekao pred Centrom za gospodarenje otpadom Lećevica.

‘Stigli na tkz. odlagalište CGO u Lećevici, nigdi čovika, ni vuka, ni lisice… pravac Split ispred Županije’, napisao je na svom Facebook profilu Miro Bulj.

"Sad zovu ministri, ovi oni, ali ja neman kad sastančit. Moj grad je pred danima Alke i Velike Gospe gdje će biti tisuće ljudi, a njihova nebriga i nerad me ne zanimaju. Za danas ja nalažem službama, Grad Sinj preuzima svoje vlasništvo do rješenja o žalbi i samo će grad Sinj moći odlagati na Mojanku i to na moju odgovornost jer ovo je viša sila. Ja ne mogu dozvoliti da zbog nerada administracije građani grada Sinja pate. Koje će biti posljedice - ne znam. Ja kao gradonačelnik moram imati rješenje, županija ne nudi rješenje, ministarstvo ne nudi rješenje, inspektorat se igra zakona", kaže Bulj.

Kaže da je išao odložiti smeće na Lećevicu.

"Lećevica je prazna, nikoga nema, ni čovika, ni vuka. Išao sam odložiti otpad, došao sam pitati župana mogu li ih istrest ovdje. Bilo bi nekorektno da istresem otpad ovdje. Dobro da sam doša na pravo misto, pravo misto koje je uništilo SDŽ", kaže Bulj.

Pred županijom ga nisu dočekali ni župan ni njegovi zamjenici.

Bacite oko na galeriju.