Bivši zaposlenik Brodosplita brodicom sam stao pred grdosiju s azbestom: "Ljudi ne znaju da se te ploče moraju pilati, dizat će se prašina. Prosvjedi su zakasnili"

Samo jedan čovjek pokušao je tijekom četvrtka zaustaviti uplovljavanje broda s azbestom u Split. Paško Blašković izvezao je svoju petmetarsku brodicu u Kaštelanski zaljev i krenuo ususret golemom brodu Moby Drea koji nosi više od 350 tona azbestnih panela prema Brodosplitu. Bio je jedini koji je odgovorio na poziv građanske inicijative Zdravi Split da se uplovljavanje pokuša blokirati.

Za Dalmaciju Danas ispričao je zašto je to učinio – sam, bez ikakve potpore, u trenutku kad se činilo da je otpor prestao postojati.

– Bio sam zaposlenik Brodogradilišta Split 14 do 15 godina, radio sam do 2014. godine. Nisam se slagao s Debeljakom, nisu mi se sviđale njegove metode ni vizije. Moj pokojni otac radio je tamo 35 godina. Kada sad sagledam sve – kako se gradilo, koliko se radilo, koliko je ljudi postalo meštar – a danas gledamo kako jedan Debeljak uvozi azbest, – kaže.

Napominje da nije imao nikakav plan ni organizaciju iza sebe, samo osjećaj da nešto mora učiniti.

– Mislim da ima neku radnu snagu koja to može odraditi, i tako dalje. Ali ja sam odlučio otići jer sam vidio da to nitko drugi neće napraviti. Bio sam u onoj grupi na Facebooku, “Devastacija hrvatskog Jadrana” – svi su tipkali po tipkovnici, najavljivali svašta, ali kad sam shvatio da nitko zapravo ništa neće poduzeti, rekao sam – idem ja. Sam, samo da dokažem da se može. Da ljudi vide da se ipak nešto može napraviti. Ali ispalo je da sam ostao sam.

Paneli će se pilati

Osvrnuo se i na moguće posljedice uvoza i rukovanja s azbestnim materijalom.

– Koliko znam, Debeljak dovodi ljude iz Knina da rade taj posao. Ima tamo firmu za proizvodnju vijaka. Sigurno neće dovesti svoju familiju, nego ljude koji mu nisu bitni da riskiraju zdravlje radeći s azbestom. A ti paneli nisu opasni dok ih se ne dira. Ali oni se moraju izvaditi, moraju se rasjeći. Kad se to pili, ta prašina, čestice lete svuda. Ljudi ne shvaćaju – nije to samo 'izvadit ćemo i baciti'.

Smatra kako su prosvjedi sada zakasnili.

– Vjerojatno ovo neće biti jedini ovakav brod. Gotovo je za prosvjede – čim je brod ušao u škver, može se raditi što god se hoće. Prosvjede je trebalo raditi do danas, sada je gotovo. Otvorena je Pandorina kutija – priča je završena.

Za kraj, iznosi tvrdnju koja zabrinjava.

– Ovo je bio probni balon. Kad su vidjeli da ljudi ne reagiraju, sad će raditi što žele. Mislim da je ovo dogovor vlade i Debeljaka – jer on ovo sam ne može napraviti. Pazite, kada ovakav brod od 180 metara ulazi u teritorijalne vode neke države, mora se znati što prevozi, zašto dolazi. Danas se sve to zna.

Brod stigao u škver

Brod Moby Drea dotegljen je u splitski Škver. S praznih navoza, glasnogovornik Brodosplita pokušao je umiriti javnost preko brojnih okupljenih novinara koji su došli izvijestiti o potencijalno štetnom i opasnom poslu – demontaži više od 350 tona panela koji sadrže azbest.

Ova informacija već je danima izazivala burne reakcije. Kada se doznalo da brod Moby Drea, star preko 50 godina, dolazi upravo u Split radi uklanjanja azbesta, pokrenute su brojne građanske inicijative, ali konkretan otpor pružio je samo jedan čovjek – Paško Blašković.

Brod je, zanimljivo, bio znatno bliže turskim i grčkim brodogradilištima, ali posao je dodijeljen Brodosplitu – najvjerojatnije zbog povoljnije ponude za "zbrinjavanje" opasnog otpada.

I tako je Moby Drea stigao na dublji vez splitskog škvera gdje će se iduća dva mjeseca uklanjati tih oko 350 tona azbesta iz pregrada u unutrašnjosti broda.

Glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić izjavio je da je za posao pribavljena sva potrebna dokumentacija, da je Brodosplit luka posebne namjene te da su sve nadležne službe obaviještene.

Opisao je kako se radi o azbestnim pregradama veličine 210x60 centimetara, koje će se odvijati – bez izravnog kontakta s materijalom, uz korištenje posebne tekućine. Usto, najavio je stalna mjerenja čestica u zraku, posebna jednokratna zaštitna odijela i svakodnevnu zamjenu te opreme, koja će se zajedno s panelima zbrinjavati.

Ne zna kamo će azbest

No upravo tu dolazimo do ključnog pitanja: gdje završava sav taj azbest?

"Paneli će biti odmah ukrcani u kamione tvrtke CIAK koja ih dalje odvozi u nepoznatom smjeru", rekao je Jurišić.

Na pitanje gdje konkretno završava opasni azbestni otpad, odgovorio je:

"To je posao firme CIAK. Nije me briga gdje će oni to odvesti, to nije moj posao. Imaju dozvole za zbrinjavanje."

Dalmacija Danas kontaktirala je tvrtku CIAK. Poslali smo službeni upit mailom i pokušali ih dobiti telefonski. Kada dobijemo odgovor – odmah ćemo ga podijeliti s javnošću.

U međuvremenu, brojna pitanja ostaju otvorena. Građani Splitu – i šire – imaju pravo na zdrav okoliš. A Paško Blašković, makar i sam, u brodici nasuprot golemom brodu, podsjetio je da otpor počinje kad to netko odluči. Bez klika. Bez lajka. Na moru.