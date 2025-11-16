Bivši solinski dogradonačelnik: "Adio dragi Jurica, neka ti je laka solinska, kliška, hajdučka i hrvatska gruda"

Hajdučka sportska zajednica zavila se u crno nakon vijesti o smrti Jurice Gizdića, sportskog djelatnika i jednog od najpredanijih kroničara hrvatskog sporta. Njegov rad, posvećenost i preciznost obilježili su brojne generacije sportaša, klubova i sportskih entuzijasta. Od njega se oprostio bivši zamjenik gradonačelnika Solina Ivica Rakušić, koji je godinama s njim surađivao kroz Solinsku zajednicu sportova.

Rakušić je istaknuo koliko je Jurica bio važan u procesu donošenja odluka o najboljim sportašima i klubovima, naglašavajući njegovu dubinu, temeljitost i pravednost. "Kao zamjenik gradonačelnika sam bija u Solinskoj zajednici sportova i donosimo odluku o najboljim sportašima, klubovima, itd… Mi svi mislimo da je neka odluka logična, a onda nam Jure ukaže da smo tome pristupili površno, olako…", napisao je Rakušić.

Dodao je kako Jurica nikada nije radio stvari napamet ili usput, nego isključivo promišljeno. "Jer on tu nije doša da bi u 2 minute donili odluku, nego da to bude duboko promišljeno, pravedno, točno…"

U svom emotivnom oproštaju Rakušić ga je nazvao "možda i najvećim kroničarom hrvatskog sporta", čovjekom koji je znao svaku statistiku, ali još važnije – koji je razumio sport.

Poruku je zaključio riječima punima poštovanja: "Adio dragi Jurica, neka ti je laka solinska, kliška, hajdučka i hrvatska gruda."