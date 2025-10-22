Bivši glumac iz 'Krim tim 2' pucao u muškarca? Nakon svađe, 'potegnuo' za oružjem

U srijedu ujutro, nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti u zagrebačkom Središću, odjeknuli su pucnjevi.

Kako doznaje Index, Leon Lučić je počinitelj te je on uhićen jer je pucao u svog poznanika, državljanina BiH Denisa Mustafčića.

Tko je Leon Lučić?

Leon Lučić je postao poznat široj javnosti zahvaljujući ulozi u RTL-ovoj seriji Krim tim 2.

"Danas, 22. listopada 2025., oko 10:30 sati u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu, muškarac je ozlijeđen hicem iz vatrenog oružja u predjelu noge.

Mjesto događaja je osigurano, a policija provodi intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja", priopćili su iz policije.

<h3><strong>Napadač je savladan</strong></h3>

Napadač je pod nadzorom policije.

Specijalci se povlače s mjesta događaja, javlja <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/novi-zagreb-pun-policije-netko-je-pucao-u-muskarca-napadac-nadjen/2722779.aspx?index_tid=811493&index_ref=naslovnica_vijesti_prva_d" target="_blank" rel="noopener">Index. </a>