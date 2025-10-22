Close Menu

TRAJE POLICIJSKA POTRAGA Specijalci su na terenu: Svjedoci: Svi dobro znaju o kome je riječ...

Iz policije se doznaje da je hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac

Reporterka Jutarnjeg lista javlja da je na mjestu incidenta sve puno specijalaca.

Pucnjava u Zagrebu usred bijela dana: Muškarac ranjen u nogu, napadač se krije u jednom od ulaza?

U obližnjim trgovinama kažu da svi u Središću dobro znaju tko su akteri sukoba, ali znakovito, nitko ne želi reći o kome se radi.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, jedna je osoba izašla iz Porschea, posvađala se s drugom, a onda se čula pucnjava.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Ovo je trenutak pucnjave u Zagrebu, sve je snimljeno!

O pucnjavi se oglasila i PU zagrebačka:

- Danas 22. listopada 2025. u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac. Mjesto događaja je osigurano te su u tijeku intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja - objavili su.

Policija traga za napadačem koji se, kako se neslužbeno doznaje, sakrio u jednu od obližnjih zgrada.

