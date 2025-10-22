Pucnjava u Zagrebu usred bijela dana: Muškarac ranjen u nogu, napadač se krije u jednom od ulaza?

U zagrebačkom naselju Središće tijekom prijepodneva se dogodila pucnjava u kojoj je jedan muškarac, kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ustrijeljen u nogu, piše Jutarnji list.

Sve je puno policije u ulicama koje okružuju Muzej suvremene umjetnosti.

- Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj nakon čega je brzo došla policija i Hitna pomoć te je iznesen čovjek na nosilima. Ljudi govore kako je iz vozila Porsche izašao neki ćelavi čovjek, otišao u obližnju zgradu te ga sada nema - kazala je čitateljica za 24sata.

Kako javlja HRT napadač je nakon incidenta pobjegao i pretpostavlja se da se sklonio u jedan od obližnjih ulaza.

Na mjestu događaja nalazi se Hitna pomoć, a policija osigurava područje i traga za počiniteljem.