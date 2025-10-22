Close Menu

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Ovo je trenutak pucnjave u Zagrebu, sve je snimljeno!

Upozorenje čitateljima! Prizori su uznemirujući

- Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao je za 24 sata čitatelj koji je snimio trenutak pucnjave u Novom Zagrebu u Središću u srijedu prijepodne.

- Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega - dodao je čitatelj.

Pucnjava u Zagrebu usred bijela dana: Muškarac ranjen u nogu, napadač se krije u jednom od ulaza?

Nakon pucnja, kako je ispričala čitateljica 24sata, brzo je došla policija i Hitna pomoć te su čovjek nosili na nosilima.

- Iz Porsche auta je izašao neki ćelavi čovjek, pucao. Otišao je u obližnju zgradu, pobjegao - kazala je.

VIDEO pogledajte OVDJE. 

