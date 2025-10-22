Close Menu

Drama u Zagrebu: Napadač uhićen, radi se o poznatom imenu?

U srijedu ujutro, nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti u zagrebačkom Središću, odjeknuli su pucnjevi.

"Danas, 22. listopada 2025., oko 10:30 sati u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu, muškarac je ozlijeđen hicem iz vatrenog oružja u predjelu noge.

Mjesto događaja je osigurano, a policija provodi intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja", priopćili su iz policije.

Napadač je savladan

Napadač je pod nadzorom policije.

Specijalci se povlače s mjesta događaja, javlja Index. 

