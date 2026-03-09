Bivša Puljkova pročelnica ipak ostaje u Banovini: Šuta ju je imenovao u stručno povjerenstvo, a u njemu je i Olenka Dadić

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Grada Splita. Prema toj odluci, među članovima povjerenstva je i Leona Grgić.

Uz nju, u Stručno povjerenstvo imenovani su: Damir Jurač, Marijana Kirevski, Olenka Dadić i Ivana Orlović.

Podsjetimo, ranije smo objavili da Leona Grgić više neće obnašati dužnost pročelnice Upravnog odjela za komunalne poslove. Tada smo je pitali ostaje li i dalje raditi u Banovini, no nije nam znala precizno odgovoriti te je ostavila otvorene sve opcije.

Grgić je na mjesto pročelnice Upravnog odjela za komunalne poslove došla je u kolovozu 2022. godine, i to u mandatu tadašnjeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Na toj je poziciji naslijedila dotadašnje vodstvo odjela te je dužnost obnašala do početka 2026. godine, kada je razriješena dolaskom Tomislava Šute na gradonačelničko mjesto u Banovinu.

Nova odluka sada pokazuje da Grgić ipak ostaje dio gradskog sustava, i to kao članica stručnog povjerenstva koje sudjeluje u postupcima davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti.

U povjerenstvu i ovlaštena pročelnica za financije

Vrijedi napomenuti da je u sastavu povjerenstva, među ostalima i Olenka Dadić, ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za financije, jedna od rijetkih pročelnica iz prošlog mandata koja uživa povjerenje novog poteštata Tomislava Šute.