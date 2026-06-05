Gorio kontejner u Splitu, u Sinju planuo električni romobil

U posljednja 24 sata vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirale su u nekoliko događaja, među kojima su požar kontejnera, tehnička intervencija otvaranja stana te požar električnog romobila.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u 13:16 sati intervenirala je zbog aktiviranja vatrodojavnog alarma na Šetalištu pape Ivana Pavla II. u Splitu. Na teren je izašlo jedno vozilo sa šest vatrogasaca.

Istoga dana u 14:22 sati vatrogasci su gasili požar polupodzemnog kontejnera u Sarajevskoj ulici u Splitu. U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca JVP-a Split.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split zabilježilo je jednu tehničku intervenciju. U 12:01 sati vatrogasci su u Gundulićevoj ulici otvorili vrata stana, a na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području županije izvan Splita, u Sinju je u 18:41 sati došlo do požara električnog romobila. Na intervenciju je izašla Javna vatrogasna postrojba Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.