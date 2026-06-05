Marčinko i Bošković zaustavljene u drugom kolu, Lukas tijesno izgubila u najatraktivnijem meču WTA Makarska Opena

Petra Marčinko je na WTA Makarska Openu hosted by Valamar bez većih problema u jednom danu odigrala dva kola turnira. Najprije je pobijedila Šveđanku Caijsu Hennemann rezultatom 6:1, 6:0.

Duel je krenuo u srijedu, ali ga je odmah presjekla kiša pa je nastavljen u četvrtak, i trajao je kratko. Marčinko, 51. na svijetu, nakon početnog šoka i izgubljenog prvog gema, ubacila je u višu brzinu i upisala čak 12 gemova zaredom. Šveđanka je tako ostala samo na tom jednom gemu, a hrvatska igračica je posao odradila brzo i uvjerljivo.

U večernjim satima u susretu s Čehinjom Barborom Palicovom glatko je dobila prvi set. Iako se činilo da će i ovaj meč brzo dobiti, u nastavku igre vodila se tijesna borba za svaki poen. Bilo je napeto do samog kraja, no Čehinja je slavila rezultatom 0:6, 7:6(3), 6:4.

Vrhunska sportska borba uz podršku s tribina

U drugo kolo turnira prošla je i Lea Bošković. Nakon nešto više od dva sata igre pobijedila je Amerikanku Robin Montgomery rezultatom 3:6, 7:5, 6:1. Bošković se lavovski borila i na kraju prošla dalje, no u meču s Uzbekistankom Marijom Timofeevom nije bila te sreće, Uzbekistanka je upisala pobjedu rezultatom 6:4, 6:3.

I Tena Lukas danas je ostala bez pobjede nakon iznimno zahtjevnog meča protiv Latvijke Darje Semenistaja. Iako je hrvatska tenisačica otvorila susret vrlo dobro i pokazala visoku razinu igre u prvom kolu, nakon gotovo tri i pol sata borbe na terenu slavila je Semenistaja rezultatom 6:3, 5:7, 7:6(5).

Bio je to, do sada, najduži meč turnira i prava teniska drama koja je držala publiku u neizvjesnosti do posljednjeg poena. Lukas je imala svoje prilike, posebno u drugom setu kada je uspjela preokrenuti ritam i izjednačiti meč, dok je odlučujući set donio potpuni egal i niz dugih, iscrpljujućih razmjena. Tie-break trećeg seta odlučivao je o pobjednici, a Latvijka je u ključnim trenucima bila preciznija. Nekoliko stotina navijača svjedočilo je jednom od najatraktivnijih i najintenzivnijih susreta dosadašnjeg dijela turnira, uživajući u vrhunskom ženskom tenisu i velikoj sportskoj borbi do samog kraja.

Sutra u polufinalu parova Tena Lukas

Nakon što se u prvom kolu zbog ozljede iz glavnog ždrijeba povukla Tara Würth, Hrvatska u četvrtfinalu nema svojih predstavnica, no atmosfera ne popušta. Još ima nade za Hrvatsku jer već sutra (petak) u parovima sa Španjolkom Andreom Lázaro García igra naša Tena Lukas. Protivnice su im Ingrid Martins i Ekaterina Ovcharenko.

U Makarskoj se slavi 20 godina WTA turnira u Hrvatskoj pa posjetitelje uz vrhunski tenis do nedjelje očekuje i sjajna zabava.