Šuta je smijenio Leonu Grgić. Bila je pročelnica u mandatu Ivice Puljka, a evo tko dolazi umjesto nje

Iako se na službenim stranicama Grada Splita Leona Grgić i dalje navodi kao pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, doznajemo da od 2. siječnja 2026. više nije na toj funkciji.

Prema informacijama do kojih smo došli, na njezino mjesto dolazi Damir Jurač, zasad u svojstvu vršitelja dužnosti pročelnika. Jurač je dosad radio u Upravnom odjelu za komunalne poslove, u Odsjeku za promet, a sada će, barem kao v. d. biti na čelu Upravnog odjela za komunalne poslove.

Bila je pročelnica u mandatu Ivice Puljka

Podsjetimo, Leona Grgić na pročelničku je poziciju stigla u mandatu Ivice Puljka. Točnije, tu je dužnost obnašala od kolovoza 2022. godine.

U političkim kuloarima i ranije se pretpostavljalo da bi Leona Grgić, nakon dolaska nove vlasti u Banovinu na čelu s HDZ-ovim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, mogla biti smijenjena s pozicije pročelnice.

Za sada još nije poznato hoće li Grgić ostati u Banovini ili odlazi iz Grada Splita. Pokušali smo dobiti njezin komentar, no nije nam se javila.