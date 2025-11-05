Bila jednom jedna plaža – priča o izgubljenom raju Stobreča

Sljedeću priču u cijelosti prenosimo s portala Zrnovnica.hr.
Stobreč – Plaža "pod streljanom" u Stobreču, desetljećima omiljeno kupalište brojnih Žrnovčana, bila je mnogo više od mjesta za odmor.
Njezin plićak, u prirodnom dodiru s kilometrima dugom obalom, predstavljao je idealno mrijestilište i stanište bogatog priobalnog života.
Sjećat će se starije generacije da su se tu susretale dagnje, priljepci, morski pužići, spužve, morski krastavci, brojne vrste rakova i riba poput šparića i glamaca, pa čak nekada i prstaci i periske.
Kamen umjesto života
Međutim, u stihiji podređenoj turizmu i komforu, sada je taj stoljetni prirodni okoliš izobličen i pretvoren u umjetnu nakupinu kamenih gromada.
Narušavanje sklada stvorenog stoljećima nije prošlo bez drastičnih ekoloških posljedica.
Kako nestaje more
Zatrpavanjem plićaka kamenom masom, ekosustav je uništen po predvidivom redoslijedu:
Prvo su fizički nestali nepokretni organizmi dna plićaka, poput školjkaša, ježinaca i morske trave.
Nakon nekoliko dana, nestali su svi organizmi ovisni o životu i ambijentu dna pogodnog za skrivanje i prehranu – sitni rakovi i ribe plićaka.
U roku od par mjeseci, smanjio se broj predatora koji su se hranili tom bazom – veći rakovi i predatorske ribe.
Utrka bez pobjednika
Ova lokalna devastacija dio je sulude utrke između gradova tko će više kilometara prirodne obale pretvoriti u nasute šljunčare okružene kamenim gromadama.
Dugoročna posljedica tog trenda postavit će pitanja:
Zašto se smanjuje riblji fond u Jadranu i zašto je riba postala toliko skupa?
Spomenik kratkovidnosti
Neka nam ova nova, beživotna obala služi kao spomenik našoj kratkovidnosti.
Na priloženoj fotografiji, u znak sjećanja, je mali podsjetnik na prirodu kakve više nema.
