Bila jednom jedna plaža – priča o izgubljenom raju Stobreča

Sljedeću priču u cijelosti prenosimo s portala Zrnovnica.hr.

Stobreč – Plaža "pod streljanom" u Stobreču, desetljećima omiljeno kupalište brojnih Žrnovčana, bila je mnogo više od mjesta za odmor.



Njezin plićak, u prirodnom dodiru s kilometrima dugom obalom, predstavljao je idealno mrijestilište i stanište bogatog priobalnog života.



Sjećat će se starije generacije da su se tu susretale dagnje, priljepci, morski pužići, spužve, morski krastavci, brojne vrste rakova i riba poput šparića i glamaca, pa čak nekada i prstaci i periske.

Kamen umjesto života

Međutim, u stihiji podređenoj turizmu i komforu, sada je taj stoljetni prirodni okoliš izobličen i pretvoren u umjetnu nakupinu kamenih gromada.



Narušavanje sklada stvorenog stoljećima nije prošlo bez drastičnih ekoloških posljedica.

Kako nestaje more

Zatrpavanjem plićaka kamenom masom, ekosustav je uništen po predvidivom redoslijedu:

Prvo su fizički nestali nepokretni organizmi dna plićaka, poput školjkaša, ježinaca i morske trave.

Nakon nekoliko dana, nestali su svi organizmi ovisni o životu i ambijentu dna pogodnog za skrivanje i prehranu – sitni rakovi i ribe plićaka.

U roku od par mjeseci, smanjio se broj predatora koji su se hranili tom bazom – veći rakovi i predatorske ribe.

Utrka bez pobjednika

Ova lokalna devastacija dio je sulude utrke između gradova tko će više kilometara prirodne obale pretvoriti u nasute šljunčare okružene kamenim gromadama.

Dugoročna posljedica tog trenda postavit će pitanja:

Zašto se smanjuje riblji fond u Jadranu i zašto je riba postala toliko skupa?

Spomenik kratkovidnosti

Neka nam ova nova, beživotna obala služi kao spomenik našoj kratkovidnosti.

Na priloženoj fotografiji, u znak sjećanja, je mali podsjetnik na prirodu kakve više nema.