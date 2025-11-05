Close Menu

Bila jednom jedna plaža – priča o izgubljenom raju Stobreča

U stihiji podređenoj turizmu i komforu, sada je taj stoljetni prirodni okoliš izobličen i pretvoren u umjetnu nakupinu kamenih gromada..

Sljedeću priču u cijelosti prenosimo s portala Zrnovnica.hr.

Stobreč – Plaža "pod streljanom" u Stobreču, desetljećima omiljeno kupalište brojnih Žrnovčana, bila je mnogo više od mjesta za odmor.

Njezin plićak, u prirodnom dodiru s kilometrima dugom obalom, predstavljao je idealno mrijestilište i stanište bogatog priobalnog života.

Sjećat će se starije generacije da su se tu susretale dagnje, priljepci, morski pužići, spužve, morski krastavci, brojne vrste rakova i riba poput šparića i glamaca, pa čak nekada i prstaci i periske.

Kamen umjesto života

Međutim, u stihiji podređenoj turizmu i komforu, sada je taj stoljetni prirodni okoliš izobličen i pretvoren u umjetnu nakupinu kamenih gromada.

Narušavanje sklada stvorenog stoljećima nije prošlo bez drastičnih ekoloških posljedica.

Kako nestaje more

Zatrpavanjem plićaka kamenom masom, ekosustav je uništen po predvidivom redoslijedu:

Prvo su fizički nestali nepokretni organizmi dna plićaka, poput školjkaša, ježinaca i morske trave.

Nakon nekoliko dana, nestali su svi organizmi ovisni o životu i ambijentu dna pogodnog za skrivanje i prehranu – sitni rakovi i ribe plićaka.

U roku od par mjeseci, smanjio se broj predatora koji su se hranili tom bazom – veći rakovi i predatorske ribe.

Utrka bez pobjednika

Ova lokalna devastacija dio je sulude utrke između gradova tko će više kilometara prirodne obale pretvoriti u nasute šljunčare okružene kamenim gromadama.
Dugoročna posljedica tog trenda postavit će pitanja:
Zašto se smanjuje riblji fond u Jadranu i zašto je riba postala toliko skupa?

Spomenik kratkovidnosti

Neka nam ova nova, beživotna obala služi kao spomenik našoj kratkovidnosti.
Na priloženoj fotografiji, u znak sjećanja, je mali podsjetnik na prirodu kakve više nema.

Projekt vrijedan više od 300 milijuna eura donosi čisto more i novu šetnicu u Splitu, povezivat će Duilovo i Stobreč

Radovi ne staju: Šetnica od Duilova do Stobreča sve bliže konačnom izgledu. Sviđa li vam se?

[INTERVJU] Što će Splićani zapravo dobiti na Duilovu? Arhitektica Gazde: "Projekt lungomarea nepovratno uništava splitsku obalu. To je cjevovod, a ne šetnica"

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0