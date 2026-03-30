Bijeg milijunaša pred hrvatskim pravosuđem: Novi detalji o tajnom putovanju Vedrana Pavleka

Uhićenje Vedrana Pavleka još nije realizirano, a i kada bude, još će neko vrijeme biti nedostupan hrvatskim vlastima jer će se čekati izručenje. No, istražitelji su u međuvremenu došli do njegova mobitela pa će dokaze pronađene u njemu priložiti uz ono do čega su već došli tajno prateći Pavleka i njegove ljude od kolovoza prošle godine.

Index sada doznaje nove detalje. Naime, rekonstruirano je i gdje se sve Pavlek nalazio od Zimskih olimpijskih igara koje su održane u Cortini d'Ampezzo, odnosno kako je izgledao njegov bijeg pred hrvatskim pravosuđem.

Od ranije se zna da je još tijekom Olimpijade carina zaustavila Nenada Erora, djelatnika saveza, s preko sto tisuća eura u gotovini i popisom ljudi koji su taj novac trebali dobiti. Ispostavilo se da je to bila samo jedna od brojnih gotovinskih isplata s računa saveza. Eror je preko granice prenio gotovo 11 milijuna eura. Unosio je tu gotovinu u Hrvatsku, nakon što je ona nezakonito izvučena iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Novac se, sumnja se, koristio za razna plaćanja ljudima koji su za HSS odrađivali poslove, ali i onima koji su sudjelovali u financijskim malverzacijama.

Dubai, Rusija, Turska

Nakon Olimpijade Pavlek je, prema informacijama do kojih su došli istražitelji, otputovao u Dubai. Nakon što je krenuo rat između Irana, Izraela i SAD-a, u kojem se na meti dalekometnih projektila našao i Dubai, Pavlek je otputovao u Rusiju, piše Index.

Zanimljivo je da se upravo u Rusiji, točnije u Moskvi, nalazi i jedna od tvrtki na čiji su račun isplaćivana sredstva iz HSS-a. Osim toga, novac se odlijevao i na račune tvrtki iz Lihtenštajna, Monaka, Mađarske, Srbije, San Marina i Slovačke.

Za sada nema informacija je li Pavlek u Rusiji podigao novac s računa tamošnje tvrtke, no ubrzo je putovanje nastavio prema Turskoj. Tamo ga je zatekla i vijest o otvaranju istrage i uhićenju najbližih suradnika. Troje njih završilo je u istražnom zatvoru.

Pavlek će se žaliti

Pavlekova odvjetnica Laura Valković, koja tvrdi da je Pavlek zapravo na godišnjem odmoru a ne u bijegu, najavila je žalbu na odluku suda kojom je njezinom klijentu istražni zatvor određen zbog bijega, opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Naime, nakon što je dao ostavku, po mišljenju odvjetnice nema više opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo.