Steže se obruč za Pavlekom. Interpol izdao tjeralicu i uhićenje je pitanje dana

Obruč oko direktora Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka, kojeg su USKOK-ove optužbe za izvlačenje nevjerojatnih 30 milijuna eura zatekle u Istanbulu, stišće se brže nego što se mislilo.

Sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda u petak je odredila istražni zatvor Pavleku i još četvero osumnjičenika u aferi "Skijanje", a u slučaju Pavleka, koji je nedostupan, to znači raspisivanje međunarodne tjeralice. Međutim, premda se pretpostavljalo da je to postupak koji će trajati neko vrijeme te da će se čekati da odluka o istražnom zatvoru postane pravomoćna, odnosno da izvanraspravno sudsko vijeće riješi žalbe obrane na odluku o pritvaranju, stvari se, kako neslužbeno doznajemo, odvijaju puno brže.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovako je operirala 'Pavlekova mreža', policija ga dohvatila u Istanbulu: Pokušao je prebaciti šest nekretnina!

Prema informacijama Jutarnjeg lista, Hrvatska je već raspisala međunarodnu tjeralicu za Pavlekom te je njegovo uhićenje u Turskoj pitanje dana. Kao što je poznato, Pavleku je turska policija u Istanbulu odmah u srijedu, nakon što je u Hrvatskoj počela akcija policije i USKOK-a u HSS-u, oduzela mobitel, laptop i osobne bilješke na temelju međunarodnog hrvatskog istražnog zahtjeva. No, nije ga uhitila jer tada nisu za to postojale pravne osnove.

Oduzimanje mobitela je razlog zbog kojega je uređaj, s kojeg je u srijedu u jutarnjim satima kratko odgovorio Jutarnjem listu, već do podneva bio isključen. Prema neslužbenim podacima, Pavlek se nalazi u jednom luksuznom hotelu u Istanbulu u kojem je unajmio sobu. Osim mogućnosti da tamo ubrzo dočeka i tursku policiju s nalogom za uhićenje, u novinarskim krugovima pojavila se informacija da bi se Pavlek mogao sam vratiti u Hrvatsku, što bi mu u pravnom smislu moglo donijeti određene benefite.

Naime, Pavleku je istražni zatvor određen prema tri osnove: zbog moguće opasnosti od bijega, opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja djela. Dragovoljnim povratkom u Hrvatsku imao bi dobre osnove za osporavanje opasnosti od bijega jer bi mogao tvrditi da nikad nije niti bio u bijegu.

Može se očekivati da će Pavlek ubrzo - svojevoljno ili protiv svoje volje - raskrstiti s funkcijom u Skijaškom savezu, čime bi otpala i opasnost od ponavljanja djela. U tom bi slučaju na snazi ostala samo opasnost od utjecaja na svjedoke, koja će trajati dok se ti svjedoci ne ispitaju.

Blokirani kuća i apartman

No, na kraju, osim potencijalnih benefita vezanih uz pravna pitanja, Pavlek bi povratkom u Hrvatsku izbjegao i ekstradicijski postupak koji bi mogao trajati mjesecima, a koji bi mogao provesti u nekom od turskih zatvora, što mu svakako ne bi bilo ugodno iskustvo. Istodobno s potragom za Pavlekom u Hrvatskoj, ali i inozemstvu traje operacija traženja i blokiranja njegove pozamašne imovine, odnosno novca koji je, prema optužbama USKOK-a, izvučen iz Skijaškog saveza i koji se još uvijek nalazi u inozemstvu.

Nadležni hrvatski sudovi su na prijedlog USKOK-a blokirali Pavlekovu kuću i zemljišta u Gračanima te apartman u Poreču. Riječ je o kući od 138 kvadrata s okućnicom od 200 kvadrata koju je Pavlek navodno naslijedio od svojih roditelja i za koju se oni navode kao vlasnici u zemljišnim knjigama. Pavlek je vlasnik i gotovo 2000 kvadrata vinograda i oranica u Gračanima, koji su ovih dana također blokirani, te jednosobnog stana od 31,5 kvadrata u apartmanskom naselju u Červar-Poratu kod Poreča.

Zanimljivo je da je upravo te nekretnine prije pet dana - dakle, tri dana prije nego što su počela uhićenja - Pavlek pokušao darovnim ugovorom prenijeti na jednu svoju rođakinju te je darovne ugovore ovjeravao u konzulatu u Istanbulu. Kako smo uspjeli doznati, USKOK ga je preduhitrio i na te nekretnine stavio zabilježbu.

No, najveće blokade ne odnose se na nekretnine. Naime, istodobno s pokretanjem istrage u Hrvatskoj, iz Hrvatske je putem međunarodne pravne pomoći upućen velik broj zahtjeva za blokadu Pavlekovih računa te računa "njegovih" tvrtki u inozemstvu. Na njima se, prema sumnjama istražitelja, još uvijek nalazi najmanje pet milijuna eura koji su ostali "zaglavljeni u tranzitu" između HSS-a i Pavleka. Među njima su Pavlekovi osobni računi u Austriji i Monacu te računi off-shore tvrtki u Austriji i Lihtenštajnu.