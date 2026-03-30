Iako se možda na prvu ne čini tako, ovo je luksuzni hotel u kojem Pavlek čeka odluku o izručenju Hrvatskoj! Luksuzni spa, rooftop bazen s pogledom, fitness centar...

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek trenutačno se nalazi u luksuznom hotelu Swissotel The Bosphorus u Istanbul, gdje pod nadzorom čeka odluku o izručenju Hrvatskoj. Dok boravi u jednom od poznatijih hotela uz Bospor, Pavlek je u fokusu međunarodne potrage. Za njim je raspisana Interpolova tjeralica, a njegov povratak u Hrvatsku, prema dostupnim informacijama, mogao bi uslijediti vrlo brzo, pišu 24sata.

U međuvremenu, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor u sklopu afere 'Skijanje', u kojoj je obuhvaćeno još četvero osumnjičenika. Slučaj se povezuje s izvlačenjem gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Luksuzni Swissotel The Bosphorus, u kojem boravi Pavlek, smješten je u samom središtu Istanbula, nedaleko od prestižne četvrti Nişantaşı, poznate po ekskluzivnim trgovinama i živom noćnom životu.

Razvoj situacije ubrzao se nakon što su se promijenile okolnosti u Turskoj. Tamošnja policija još je ranije, odmah po pokretanju akcije hrvatske policije i USKOK-a, oduzela Pavleku mobitel, prijenosno računalo i osobne bilješke na temelju međunarodnog zahtjeva. Tada nije bio uhićen jer za to nisu postojali zakonski uvjeti.

Sada je situacija drugačija. Hrvatska je već poslala zahtjev za ekstradiciju, a turske vlasti čekaju formalnu potvrdu tjeralice kako bi ga i službeno privele i pokrenule postupak izručenja.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je tjeralica izdana te naglasio da, nakon odluke turskih vlasti, slijedi predaja hrvatskoj policiji.

Cijeli slučaj sada je u rukama turskih institucija, dok Pavlek rasplet čeka u luksuznom okruženju hotela, pod budnim okom vlasti.