Baričević "oplela" po Puljak i Centru pa poručila: "Svi mi u HDZ-u želimo i tražimo da se sve sumnje u zlouporabe javnog novca do kraja raščiste"

Saborska zastupnica HDZ-a Danica Baričević oštro je reagirala na aktualne političke prozivke vezane uz moguće zlouporabe javnog novca u sportskim savezima, poručivši da se takve teme ne mogu koristiti za napade na cijelu stranku, osobito od strane političkih aktera koji, kako tvrdi, imaju vlastite afere.

U objavi na društvenim mrežama istaknula je da u HDZ-u podržavaju rasvjetljavanje svih sumnji te traže da se slučajevi istraže do kraja.

– Svi mi u HDZ-u želimo i tražimo da se sve sumnje u zlouporabe javnog novca do kraja raščiste – poručila je Baričević.

Oštre optužbe na račun bivše splitske vlasti

Istodobno je kritizirala zastupnike stranke Centar, aludirajući na razdoblje kada su upravljali Gradom Splitom. Navela je niz spornih situacija za koje tvrdi da su obilježile njihov mandat.

Među njima spominje, kako navodi, političke obračune u gradskim ustanovama „Športski objekti“ i „Splitska obala“, probleme u upravljanju gradskim prostorima, uključujući slučaj „Peškarija“, kao i pogodovanja vezana uz projekt „Small Mall“.

Također je upozorila na, kako tvrdi, nepravilnosti u vezi s dokumentacijom kod radova u Vili Dalmacija te niz drugih kontroverzi koje, prema njezinim riječima, prate djelovanje bivše gradske vlasti.

“Licemjerno prebacivanje krivnje”

Baričević je poručila da smatra licemjernim kada, kako kaže, politički protivnici pokušavaju preusmjeriti fokus na HDZ, dok se istodobno suočavaju s vlastitim problemima.

U objavi se osvrnula i na reakcije Marijane Puljak i njezina supruga, navodeći da je riječ o pokušaju političkog spašavanja stranke Centar.

– Vikati “drž’te lopova” kako bi se skrenula pozornost s vlastitih problema više je nego prozirno – poručila je Baričević.

Istrage u tijeku

Podsjetimo, u javnosti su se posljednjih dana pojavile informacije o istragama vezanima uz moguće nepravilnosti u sportskim savezima, što je izazvalo niz političkih reakcija i međusobnih optužbi.

Nadležne institucije zasad nisu objavile detalje, a očekuje se da će daljnji tijek istraga rasvijetliti okolnosti i eventualne odgovornosti.