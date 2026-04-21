Puljak: "Kažu da sam uzburkala duhove u sportskim savezima"

Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak oglasila se nakon, kako navodi, burnih reakcija na njezina pitanja o poslovanju sportskih saveza, poručivši da je upravo uznemirenost pojedinaca dokaz da su takva pitanja nužna.

– Kažu da sam uzburkala duhove u sportskim savezima svojim pitanjima o njihovom poslovanju. Drago mi je da moja pitanja uznemiravaju one koji godinama nisu bili uznemireni ni dok je javni novac nestajao – poručila je Puljak.

“Javni novac mora biti pod nadzorom”

Puljak ističe kako je ključ problema nedostatak transparentnosti u upravljanju javnim sredstvima, naglašavajući da novac poreznih obveznika mora biti podložan kontroli.

– Ako netko u sportskom sustavu osjeća nelagodu zbog zahtjeva za transparentnošću, to je upravo razlog zašto sam ta pitanja i poslala – dodala je.

U objavi je povukla paralelu između, kako navodi, nepravilnosti u sustavu i svakodnevnih problema građana.

– Neugodno je i onim umirovljenicima koji gledaju ove afere na televiziji dok nemaju za kraj mjeseca – istaknula je.

“Tko nema što skrivati, nema razloga za strah”

Zaključila je kako nema mjesta za izbjegavanje odgovornosti, poručivši da se sustav mora otvoriti javnosti.

– Javni novac mora biti javno provjerljiv. Tko nema što skrivati, nema razloga za strah – naglasila je.

Podsjetimo, tema poslovanja sportskih saveza posljednjih dana ponovno je u fokusu javnosti, a sve više političkih aktera traži detaljniji uvid u upravljanje sredstvima i rad sportskih institucija.