BALOV PULJKU: "Vi hitno morate mijenjati retoriku"

Danas se na Ekonomskom fakultetu u Splitu održava 21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita. Konkretno rečeno, vijećnici se sastaju zbog tematske sjednice pod nazivom "Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine".

"Tematska, ali i svečana sjednica"

"Rekao bih da je ovo tematska, ali i svečana sjednica. Pred vama je jedan vrlo kvalitetan dokument, i nadam se da ćemo ga usvojiti", rekao je kratko u početku gradonačelnik Grada Splita Ivica Puljak te je prezentirao dokument Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Razni stručnjaci na sjednici

U svakom slučaju, pred vijećnicima je velika rasprava o važnom dokumentu za Grad Split, ali i njegove stanovnike. Podsjetimo, cjelokupni dokument je vrlo opsežan i temelji se na više od 1.000 stranica strategija i analiza. Vrijedi napomenuti da su na tematsku sjednicu zbog važnosti dokumenta stigli i drugi uvaženi gosti.

Uz brojne pročelnike, na tematsku sjednicu su stigli i predstavnici Sveučilišta u Splitu, razni drugi stručnjaci i od izrađivači Strategije. Također, došao je od strane Splitsko-dalmatinske županije dožupan Stipe Čogelja.

"Duge četiri godine od potpisa"

U moru izlaganja i komentara tijekom tematske sjednice Grada Splita, Strategiju je komentirao i Jakša Balov iz HDZ-a.

"Pozdrav svim dionicima koji su sudjelovali u izradi strategije razvoje grada Splita do 2030, kako članove akademske zajednice tako i sve predstavnike gospodarskih, sportskih, socijalnih i svih ostalih društvenih sastavnica našeg Splita.

Želio bih dati osvrt na drugačiji način. Ne ću postaviti pitanja gradonačelniku jer sam siguran da bih njegov odgovor bio - odgovorit ću vam pisanim putem. Stoga želim prokomentirati kako je Strategija opširna i nepotrebno je ulaziti u parcijalne elemente iste. Naći će se uvijek elemenata za kritiku i siguran sam da bi i vi nešto mijenjali da sada možete, ali to je ujedno i magični krug iz kojeg se sigurno nikada ne bi izvukli", rekao je Balov te je nastavio:

"Čuli smo da je ugovor za izradu ove strategije potpisan 2019. godine. Danas, ipak duge četiri godine od potpisa, imamo završeni dokument. To govori koliko je sama strategija opširna, ali ukazuje na realnost proteka vremena koju moramo uzeti u obzir kada želimo realizirati nekakvu viziju ili projekt. Vremensku komponentu kao opasku stavljam na političke aktere, gradonačelnika Puljka koji je kritizirao sve prethodnike, a da sam nije prethodno vodio ozbiljnije projekte. Strategija će danas biti usvojena. Zaista, svaka ozbiljna institucija treba imati strategiju razvoja i djelovanja, odnosno treba znati put kojim ide i što želi biti", jasan je HDZ-ov gradski vijećnik.

"Trebate više vremena posvetiti gradskoj problematici i vrijeme provoditi u Gradu i gradskoj upravi"

"U slučaju našeg Splita - kakav Grad želimo imati i kakav Grad želimo biti! A sada dolazimo do možda najbitnijeg ili ključnog detalja, strategija od danas ulazi u milost i nemilost politike. Posebno gradske. Realno, ova gradska vlast ima još, rekao bih samo, godinu i pol dana za pokrenuti mnoge elemente iz Strategije.

Gradonačelniče, da bi za to bili sposobni, vi hitno morate mijenjati retoriku kojom samo sebi dajete na političku važnost. Trebate postati uključivi i sveobuhvatni u radu s gradskim vijećnicima. Trebate više vremena posvetiti gradskoj problematici i vrijeme provoditi u Gradu i gradskoj upravi. S obzirom na to da se do sada ne možete baš pohvaliti prethodno navedenim, ne bih želio da ovo bude još jedan ples na kiši. Stoga g. Puljak, odgovornost ovog mandata je isključivo na vama i nemate više nikakav alibi za neuspjeh. Ovo primite kao pozitivnu kritiku s ciljem jasnije i konkretne određenosti splitskoj problematici", zaključio je Jakša Balov iz HDZ-a.