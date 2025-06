Apel iz Solina: "Nemamo kuda! Dajte nam prolaz kroz tvornicu". Evo što kažu iz Cemexa

Stanovnici Ulice Put Majdana u Solinu muku muče s prometnim kolapsom već više od mjesec dana. Naime, kako smo pisali već na portalu, na adresu redakcije Dalmacija Danas javila se stanovnica Majdana koja nam je ispričala o blokadi prometnice koja vodi do njene kuće, a počela je 19. svibnja. Podsjećamo radi se o nastavku postavljanja kanalizacijske mreže kroz Ulicu Put Majdana pa sve do izvora Jadra. Radovi su započeli 19. svibnja i trajat će do 15.kolovoza, a prometnica je zatvorena za sav promet u vremenu od 7:30 do 15:30. Građani su obaviješteni o početku radova ali nije riješena adekvatna regulacija prometa za stanare Ulice Put Majdana od kućnog broja 51 do 44. Kako nam priča ova Solinjanka, prije početka radova gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević obećao im je osigurati put kroz tvornicu Cemex.

''Ovim putem apeliramo da se nešto učini po ovom pitanju jer mještani nemaju pravo prolaska kroz tvornicu, tih nekih 100 metara, nego su preusmjereni na Klis-Kosu , gdje se, također, izvode radovi i prometovanje nije moguće svaki dan. Dolaskom ispod tunela Klis, mještani prave prometni prekršaj, skrećući lijevo jer se u protivnom moraju voziti sve do brze ceste kako bi došli do Solina i do svojih radnih mjesta. Sam put preko Klis Kose traje 45 minuta i ako vas još zadesi gužva na brzoj cesti treba vam i više vremena, a ta cesta nije prikladna za ovoliki promet koji se trenutno njom odvija'', kazala nam je Solinjanka.

Odgovor Cemexa

Uputili smo upite nadležnim službama, a iz tvrtke Cemex stigao je odgovor koji prenosimo u cijelosti.

''U procesu pripreme za izvođenje radova na ovoj trasi, Cemex Hrvatska je potpisao sporazum s tvrtkom Vodoprivreda Split d.d. Njime se omogućava prolazak alternativnom prometnicom kroz krug tvornice isključivo vozilima gospodarskih subjekata koji posluju na tom području, vozilima javnog gradskog prijevoza te, naravno, vozilima hitnih službi, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Međutim, ovaj sporazum ne uključuje promet osobnim automobilima jer on predstavlja sigurnosni rizik'', pojašnjavaju iz tvrtke Cemex.

Ističu kako je javnost obaviještena tome kojim vozilima je omogućen prolazak kroz krug tvornice u ovom vremenu prije početka radova priopćenjem Županijskih cesta Split u svim lokalnim medijima te na službenim stranicama Gradova Solina i Kaštela te Općine Klis.