Solinjani muku muče s prometnim kolapsom. Poručuju: "Nismo stanovnici drugog reda"

Stanovnici Put Majdana u Solinu već mjesec dana muku muče s prometnom blokadom. Naime, na adresu portala Dalmacija Danas javila nam se zabrinuta Solinjanka koja nam je ispričala o blokadi prometnice koja traje od 19. svibnja. Tog datuma počeli su radovi na nastavku postavljanja kanalizacijske mreže kroz Ulicu Put Majdana pa sve do izvora Jadra. Građani su obaviješteni o početku radova ali nije riješena adekvatna regulacija prometa za stanare Ulice Put Majdana od kućnog broja 51 do 44. Kako nam priča ova Solinjanka, prije početka radova gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević obećao im je osigurati put kroz tvornicu Cemex.

''Obratila sam se za pomoć baš zbog ovog obećanja gradonačelnika kako će stanari spomenutih kućnih brojeva imati pravo prolaza kroz tvornicu. Gradonačelnik je sliku te trase stavio na svoj Facebook te napisao kako nam je osigurao prolaz. Ali od toga nema ništa. Kroz tvornicu prolaze kamioni raznih drugih građevinskih firmi, mala vozila raznih privatnih firmi ali nama stanarima nije dozvoljen prolazak kroz tvornicu zbog, kako navode, sigurnosnih razloga. Tražili smo da se propuštaju samo vozila stanara, da nam se zabilježe registarske oznake ali smo i tu naišli na odbijanja'', priča nam ova gospođa.

Radovi su započeli 19. svibnja i trajat će do 15.kolovoza, a prometnica je zatvorena za sav promet u vremenu od 7:30 do 15:30.

''Ovim putem apeliramo da se nešto učini po ovom pitanju jer mještani nemaju pravo prolaska kroz tvornicu, tih nekih 100 metara, nego su preusmjereni na Klis-Kosu , gdje se, također, izvode radovi i prometovanje nije moguće svaki dan. Dolaskom ispod tunela Klis, mještani prave prometni prekršaj, skrećući lijevo jer se u protivnom moraju voziti sve do brze ceste kako bi došli do Solina i do svojih radnih mjesta. Sam put preko Klis Kose traje 45 minuta i ako vas još zadesi gužva na brzoj cesti treba vam i više vremena, a ta cesta nije prikladna za ovoliki promet koji se trenutno njom odvija. Mi u MO Mravince nemamo ni jednog dućana prehrambene robe, za sve trebamo ići u Solin, strah nas je da nekome ne zatreba Hitna pomoć. Kad smo se obratili Odjelu za sigurnost u Cemexu odgovornost su prebacili na VIK Split koji nisu ispunili uvjete za normalno odvijanje prometa. Imamo osjećaj da smo odsječeni od Solina zbog 100 metra trase koja se trenutno radi. Mi smo stanovnici drugog reda, a račune prema svojim subjektima uredno plaćamo i ne želimo provoditi sate u automobilima kako bi došli do svojih ciljeva i svojih kuća. Apeliramo još jednom na sve odgovorne institucije da pronađu rješenje za naš problem, da nam se dozvoli prolazak kroz tvornicu kako je i obećano prije početka radova'', pojašnjava Solinjanka.

Ona nam ističe kako Čistoća Split već sedam dana nije pokupila smeće u spomenutoj ulici, a na visokim temperaturama koje imamo ovih dana, širi se nesnosni smrad te se mještani boje zaraze.

Uputili smo upite uredu gradonačelnika grada Solina i tvrtki Cemex o spomenutoj komunalnoj problematici, a čim se isti očituju obavijestit ćemo javnost.