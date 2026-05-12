Dijelovi Splita će jutros ostati bez struje, evo popisa ulica

Dijelovi Splita u utorak će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova i zamjene mjernih uređaja, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Prema rasporedu radova, od 8:30 do 9:30 bez struje će biti dijelovi Ulice Lučićeva 1-13 i 2-10, Tesline 6A i 10, dio Zrinsko-frankopanske te Lovretska 1-7.

Od 10 do 11 sati planirani prekid opskrbe električnom energijom očekuje se u Bihaćkoj 9-17, Slavićevoj 39-45 i 40 te u Ćiril-Metodovoj 38.

Bez struje će od 12 do 13 sati biti i dio Lovretske ulice, odnosno kućni brojevi 23-27.

Zbog zamjene mjernih uređaja, od 8:30 do 12:30 električne energije neće imati ni potrošači u Mihanovićevoj ulici na brojevima 34A, 34B, 34C, 34D, 36, 36A, 36B, 36C, 36F, 42D, 48 i 59, kao ni u Salonitanskoj 14, 14A i 14B.