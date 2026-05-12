Jakirović će igrati za 200 milijuna funti i ulazak u Premier ligu

Hrvatski trener Sergej Jakirović napravio je veliki korak prema ulasku u Premier League. Njegov Hull City izborio je finale doigravanja pobjedom 0:2 protiv Millwall F.C. u uzvratnoj utakmici polufinala.

Prvi susret u Hullu završio je bez pogodaka, a Jakirovićeva momčad posao je dovršila na gostovanju. Strijelci za Tigerse bili su Mohamed Belloumi i Joe Gelhardt.

Hull je bolje otvorio utakmicu i prvih desetak minuta držao pritisak pred golom domaćih, no potom se Millwall probudio i stvorio nekoliko ozbiljnih prilika. U tim trenucima briljirao je hrvatski vratar Ivor Pandur, koji je s nekoliko važnih obrana održao svoju momčad u igri.

Najveće prilike Hull je stvarao nakon ubačaja, ali je domaći vratar Anthony Patterson zaustavio pokušaje Charlieja Hughesa i Olija McBurnieja. Problemi za goste stigli su krajem prvog poluvremena kada je Kyle Joseph teško ozlijedio gležanj i morao napustiti teren.

Pokazalo se da je upravo tu Jakirović povukao ključan potez. Mohamed Belloumi, koji je ušao umjesto ozlijeđenog Josepha, doveo je Hull u vodstvo u 64. minuti fantastičnim pogotkom. S desne strane ušao je prema sredini i snažnim udarcem ljevicom od stative pogodio suprotni kut.

Alžirac je zatim sudjelovao i kod drugog gola. U 79. minuti povukao je kontru po desnoj strani i asistirao Joeu Gelhardtu, koji je samo minutu ranije ušao s klupe. Njegov udarac vratar Patterson dirao je rukama, ali lopta je ipak završila u mreži.

Hull će u finalu play-offa 23. svibnja na Wembleyju igrati protiv pobjednika dvoboja Middlesbrough F.C. i Southampton F.C.. Prvi susret završio je 0:0, a uzvrat se igra u Southamptonu.

Finale doigravanja za ulazak u Premier ligu često se naziva i “najskupljom utakmicom na svijetu” jer pobjedniku donosi oko 200 milijuna funti kroz televizijska prava i nagrade povezane s ulaskom u elitni rang engleskog nogometa.