Hrvatska večeras nastupa na Eurosongu, ali stigle su loše vijesti s kladionica

Večeras se održava prva polufinalna večer Eurosonga 2026, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom "Andromeda", na pozornicu izlaze treće po redu.

Iako im kladionice i dalje daju velike šanse za prolazak u finale, na sam dan nastupa dogodio se manji pad u ukupnom poretku prognoza. Hrvatska se trenutačno nalazi na 14. mjestu među 35 zemalja sudionica, dok je prethodnih dana bila na 13. poziciji.

Unatoč tome, kladionice grupi Lelek i dalje predviđaju oko 80 posto šansi za ulazak u veliko finale Eurosonga.

Prvu polufinalnu večer gledatelji u Hrvatskoj mogu pratiti uživo na HTV1 i putem platforme HRTi od 21 sat, a komentator prijenosa i ove godine je Duško Ćurlić.

Hrvatski gledatelji mogu glasati tijekom prve polufinalne večeri i finala, no ne mogu glasati za hrvatske predstavnice. Glasanje je moguće telefonskim pozivom, SMS-om ili online putem stranice esc.vote.