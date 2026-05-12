Splićani prijavili neugodan miris kod bolnice, intervenirali vatrogasci

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci na području Splita i okolice imali su nekoliko intervencija, među kojima su bili požar manje količine papira u Bračkoj ulici te izvid zbog dojave o neugodnom mirisu na Putu iza nove bolnice.

Prva intervencija zabilježena je u 21:34 sati u Bračkoj ulici u Splitu, gdje je došlo do požara manje količine papira. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Nekoliko sati kasnije, u 00:10 sati, vatrogasci su intervenirali na Putu iza nove bolnice nakon dojave građana o neugodnom mirisu. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i šest vatrogasaca JVP-a Split.

Osim intervencija na području Splita, Županijski vatrogasni operativni centar zabilježio je i požar smeća u napuštenoj kući u Planu. Dojava je zaprimljena u 21:45 sati, a na teren su izašli vatrogasci JVP-a Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca.