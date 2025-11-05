Anušić: Incident u Splitu je šteta za Hrvatsku, a 'Bojna Čavoglave' nema veze s DrugIim svjetskim ratom

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sudjeluje danas na konferenciji "Obrambena industrija Hrvatske 2025. - Europske prilike, dual-use tehnologije i globalna sigurnosta", a tim povodom dao je izjavu za medije gdje je komentirao incident u Splitu.

Anušić je odgovorio na pitanje je li primjereno održati takav kulturni događaj u Splitu u studenom kada se u Vukovaru obilježava Dan sjećanja, a što neki spominju kao problem, piše N1.

"Apsolutno nema nikakvog razloga kulturu spominjati kao nekakav problem. Svatko tko želi svoju kulturu predstaviti da li svoj zajednici u Hrvatskoj ili hrvatskoj javnosti ja nemam ništa protiv toga. Kultura kao takva nije ni najmanje problematična.

Kad govorimo o onome što se dogodilo u Splitu, to u potpunosti osuđujem. Ogromna šteta je napravljena prvenstveno hrvatskoj državi. Oko toga bi trebalo vjerojatno puno informacija imati da vidimo zbog čega se to dogodilo, tko su ti ljudi, zašto su to napravili i tko je bio ideolog da se to napravi", rekao je Anušić.

Odgovorio je i na pitanje što je bio okidač i kako ocjenjuje atmosferu u društvu.

"Elaboracija svega što se događa unazad jedno 10-ak ili 15-ak godina jednostavno je dovela do ovoga do čega je dovela. Odgovor nije jednostavan i nije krivica jednostrana. To je jedno sociološko pitanje kojem se svi kao društvo trebamo pozabaviti. Situacije koje su trivijalne, pretvorile se u ogroman problem, u ozbiljan incident i o tome bismo trebali kao zajednici otvoreno razgovarati", kaže Anušić.

Anušića su novinari pitali i bi li ponovno odgovor "spremni" na Thompsonov uzvik "Za dom".

"Ja bih ostavio na miru Thompsona i njegov koncert. Ja sam rekao i ponovit ću da sam bio na koncertu i da sam pjevao pjesme koje su bile na koncertu i ja tu ne vidim nikakav problem.

Pjesma Bojna Čavoglave nema veze i ne želim da se stavlja u kontekst Drugog svjetskog rata i jednostavno nemojmo stalno vraćati temu za "Dom spremni" s tog koncerta i s tog događaja. Iza onog što sam rekao, iza toga stojim. Ovo što se sada događa ne događa se zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona nego zbog drugih stvari", zaključio je Anušić.