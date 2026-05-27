Mladi glazbenik s Dore objavio ljetnu pjesmu inspiriranu posebnim odnosom: "Svi imamo onu jednu osobu koja nam ostane kao trag od soli"

Nakon singlova "Atacama" i "Ritual" te zapaženog nastupa na Dori 2025. s pjesmom "Monopol", mladi kantautor Ivan Milić IVXN predstavlja novi singl "Trag od soli" - pjesmu koja donosi atmosferu ljeta, mirisa mora i ljubavi koja ostavlja trag i onda kada završi.

"More me uvijek inspirira jer u sebi ima i mir i kaos. Jedan dan je potpuno tiho, drugi dan te razbije. Mislim da su i odnosi među ljudima često takvi. Htio sam da pjesma zvuči kao vožnja uz obalu, kad ti je glava puna emocija, ali ti je istovremeno nekako lijepo i uživaš. Htio sam napraviti pjesmu po svom ukusu, onako kako privatno najviše volim. Gitare, Mediteran, malo melankolije i puno emocije, to je zapravo glazba koju najviše osjećam i slušam cijeli život", poručuje.

Stihovi su nastali kao posveta osobi koja je, kako priznaje IVXN, snažno obilježila jedan dio njegova života.

"Nema tu nekog velikog filmskog trenutka, nego samo jednog dana shvatiš da određene pjesme, mjesta, mirisi i ljeta više ne možeš odvojiti od te osobe. Mislim da svi imamo tu jednu osobu koja nam ostane kao trag od soli", priznaje.

Posebnu dimenziju pjesmi daje i međunarodna suradnja. Uz Ivana Milića, glazbu potpisuju švedski autori Andreas Björkman i Jonas Ekdahl. Spot za pjesmu zajednički su režirali Petra Ivanišević i Ivan Milić, a vizualno prati isti osjećaj opuštenosti i mediteranske melankolije koji nosi i sama pjesma.

“Išli smo hvatati sunce i ljetni vibe, a na kraju me tijekom vožnje na vespi dva puta oprala kiša pa sam bio mokar do gole kože. Snimanje je bilo dosta nepredvidivo, ali mislim da smo na kraju ipak dobili baš onu atmosferu ljeta koju smo željeli”, zaključio je IVXN.