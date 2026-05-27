Objavljeno gdje će se održati Eurosong 2027.

Nakon povijesne pobjede pjevačice Dare, koja je Bugarskoj prvi put donijela slavlje na Eurosongu, potvrđeno je da će se iduće izdanje natjecanja održati u Sofiji. Pjesma "Bangaranga" osvojila je simpatije publike diljem Europe, a Bugarska će sada prvi put biti domaćin najvećeg europskog glazbenog spektakla.

Za razliku od prijašnjih godina, kada su se gradovi unutar zemlje natjecali za domaćinstvo, ovoga puta odluka je donesena vrlo brzo. Glavna direktorica bugarske javne televizije BNT Milena Milotinova na konferenciji za medije kratko je poručila: "Dobrodošli u Sofiju sljedeće godine."

Infrastruktura je od početka išla u korist glavnog grada. Kako piše esc-kompakt.de, Sofija ispunjava sve uvjete koje Europska radiodifuzijska unija postavlja pred organizatore Eurosonga. Grad ima dvoranu s više od 10.000 sjedećih mjesta, dovoljan broj hotelskih kapaciteta i najveću zračnu luku u zemlji.

Arena Sofia zadovoljava tehničke zahtjeve potrebne za veliku televizijsku produkciju, uključujući visoki strop, prostrane produkcijske zone i pomoćne prostore. U slučaju potrebe, novinarski centar mogao bi biti smješten u obližnjem Sofia Tech Parku.

Prednost Sofije je i prometna povezanost. Glavni grad Bugarske tijekom cijele godine ima aktivnu međunarodnu zračnu luku, a ondje su smještene i ključne medijske i produkcijske kuće te državne institucije.

Kao moguća alternativa spominjao se i Burgas na obali Crnog mora. Iako bi grad mogao ponuditi atraktivnu kulisu uz more, problem se pokazao u slabijoj prometnoj povezanosti izvan turističke sezone i manjem broju međunarodnih letova.