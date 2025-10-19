ANKETA Tko će pobijediti na Aldo Drosini?

Nogometaši Hajduka danas od 16 sati igraju protiv Istre 1961 na stadionu Aldo Drosina u Puli, u sklopu 10. kola SuperSport HNL-a.

Hajduk lovi priključak za Dinamom

Nakon devet odigranih kola, Splićani su na drugom mjestu ljestvice s 19 osvojenih bodova. Za vodećim Dinamom zaostaju tri boda, pri čemu zagrebačka momčad ima i utakmicu više. Hajduk u današnji dvoboj ulazi u pozitivnom ritmu, nakon dvije uzastopne pobjede.

Domaćin, Istra 1961, trenutno zauzima šestu poziciju s 12 bodova. Puljani su u posljednja tri susreta ostali neporaženi te s optimizmom dočekuju Hajduk.

Sastavi momčadi

Istra 1961: Kolić, Kadušić, Matešić, Koski, Heister, Radošević, Lončar, Maurić, Rozić, Lawal, Prevljak.

Klupa: Paus-Kunšt, Ivanišević, Nasraoui, Robertsson, Bangura, Frederiksen, Ayuma, Đurić, Fidel, Taraba, Žgomba, Agada.

Hajduk: Ivušić, Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Krovinović, Pajaziti, Pukštas, Almena, Šego, Rebić.

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Sigur, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Durdov, Skoko.

Tko će slaviti u Puli?

Hajduk traži novu pobjedu kako bi nastavio pritiskati Dinamo na vrhu ljestvice, dok Istra želi produžiti svoj niz bez poraza i potvrditi dobar ulazak u sezonu.

Pitamo vas – tko će pobijediti u današnjem dvoboju? Odgovorite u našoj anketi.

Tko će pobijediti u današnjem dvoboju? Istra 1961

Hajduk Split

Bit će nerješeno