Ako možete, izbjegavajte ovu splitsku prometnicu jer vlada potpuni kaos! I to već danima..

Stanovnici splitskih kvartova Pazdigrad i Žnjan svakodnevno se suočavaju s velikim prometnim gužvama.
Ne samo u jutarnjim satima, već i tijekom cijelog dana. Ranije smo pisali, promet se sporo kreće u blizini Plodina i kod Lovrinca, a građani tvrde da im za kratku relaciju od hotela Zagreb do Trstenika ponekad treba i više od 30 minuta, što dodatno otežava odlazak na posao i odvoz djece u školu.
Razlog kolapsa su radovi na aglomeraciji Split - Solin, odnosno privremeni semafor koji regulira promet na dijelu Splita koji je izrazito prometan.
Sve smo snimili:
