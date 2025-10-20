Ako možete, izbjegavajte ovu splitsku prometnicu jer vlada potpuni kaos! I to već danima..

Stanovnici splitskih kvartova Pazdigrad i Žnjan svakodnevno se suočavaju s velikim prometnim gužvama.

Ne samo u jutarnjim satima, već i tijekom cijelog dana. Ranije smo pisali, promet se sporo kreće u blizini Plodina i kod Lovrinca, a građani tvrde da im za kratku relaciju od hotela Zagreb do Trstenika ponekad treba i više od 30 minuta, što dodatno otežava odlazak na posao i odvoz djece u školu.

Razlog kolapsa su radovi na aglomeraciji Split - Solin, odnosno privremeni semafor koji regulira promet na dijelu Splita koji je izrazito prometan.

