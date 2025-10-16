Jutarnji prometni kolaps u Splitu: "Ovo je katastrofa, od Pazdigrada do Trstenika mi treba do pola sata"

Stanovnici Pazdigrada i Žnjana žale se na svakodnevne prometne gužve, osobito u jutarnjim satima. Kolone oko Plodina i nasuprot Lovrinca gotovo se ne pomiču, a građani ističu da im za prolazak od hotela Zagreb do Trstenika treba i do pola sata, što posebno otežava vožnju do škole i posla.

"Ovo je svakodnevna slika, pogotovo u radnom vremenu od 6 do 7, to je katastrofa. Ovdje se oko Plodina, nasuprot Lovrinca, jednostavno stoji, nešto se uvijek radi," kaže jedan stanovnik.

"Sad je u tijeku i projekt Vodovoda, sve je to u redu, ali gužva koja svakodnevno nastaje nije normalna. Meni treba od hotela Zagreb do Trstenika, jer se preko Žnjana praktički ne može, od 20 minuta do pola sata," dodaje.

Nastaju veliki problemi s kašnjenjem na posao i u školu.

"Kad vodim dijete u školu, u 7:30 moram već krenuti iz stana. Katastrofa," zaključuje stanovnik.