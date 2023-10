Zvonku umro sin, Duška majka kao bebu ostavila u kontejneru. Godinama žive na ulici

Na Međunarodni dan beskućnika održan je prosvjed na zagrebačkom Glavnom kolodvoru pod nazivom "Klupa nije krevet", na kojem od su vlade i Grada Zagreba zatražene zakonske izmjene koje će beskućnicima omogućiti smještaj, zdravstvenu skrb i zapošljavanje. U Hrvatskoj je, prema dostupnim podacima ministarstva, više od šesto beskućnika, no njihov točan broj teško je evidentirati.

"Preživjelo se, ali teško"

Zvonko i Duško godinama žive na ulici. Zvonko od smrti 15-godišnjeg sina, a Duško od rođenja, jer ga je majka sa samo nekoliko mjeseci ostavila u kontejneru. Hladni dani, samoća i strah njihovi su životni suputnici, piše HRT.

"Preživjelo se, ali teško", kazao je 64-godišnji beskućnik Duško. "Najgore je bilo kad je dolazila policija i onda su me digli i rekli da moram ići van i sucu za prekršaje. To se dogodilo tri puta, a onda je sutkinja pitala što me vode k njoj kad nemam gdje biti i neka me ostave na miru", dodao je Duško.

"Meni je bilo teško preko dana, pogotovo u velikim gradovima kao što je Zagreb, ljudi prolaze, muvaju se kao osice oko tebe, niti koga znaš, niti išta. Težio sam za društvom, za pričanjem, za konverzacijom na bilo koji način, ali neugodno mi je prići i započeti razgovor ili bilo što", rekao je 64-godišnji Zvonko.

Spas potraže ujutro u dnevnom boravku u udruzi PET PLUS, gdje mogu biti do 13 sati, a poslije ponovno na cestu. Dnevno ih dođe dvadesetak.

"Kad postanete beskućnik, izgubili ste sve"

Udruzi nedostaje tople muške odjeće i obuće za zimske dane.

"Čim zahladi, dolazi ih još više. Evo danas su došla četiri nova korisnika. U projektu ih je sada oko 150, dobiju jedan jednostavni obrok, imaju kavu, čaj, mogu se otuširati, oprati veš i osušiti", istaknula je voditeljica poludnevnog boravka za beskućnike u udruzi PET PLUS Slava Jurčić.

Na prosvjedu su zato od mjerodavnih zatražili otvaranje prenoćišta s najmanje trideset kreveta te ukidanje prekršajnog zakona o skitnji i zakona o osobnoj iskaznici kojim se uvjetuje mjesto prebivališta.

"Kad postanete beskućnik, izgubili ste sve, više nemate mjesto prebivališta, ali možete izvaditi mjesto prebivališta na adresi centra za socijalnu skrb. Ako ste iz Zagreba, možete u Zagrebu. Ali ako si iz Gline, što onda? Onda ih tjeraju u Glinu da izvade tamo osobnu i onda ne smijete doći u Zagreb i ne možete ostvariti ništa", poručio je predsjednik humanitarne udruge Fajter Mile Mrvalj.

Radi se na širenju kapaciteta

U Hrvatskoj je 16 prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike u deset županija. U Gradu Zagrebu kažu da su upoznati s problemom nedostatka smještaja, no ističu da trenutačni kapaciteti - 150 kreveta na dvije lokacije - nisu popunjeni ni u najhladnijim zimskim danima. Ipak, radi se na širenju kapaciteta.

"Prenamjenjujemo i gradski prostor u Ulici grada Vukovara za potrebe Dnevnog centra za pružanje usluga poludnevnog boravka koji će tijekom zimskih mjeseci poslužiti i kao prenoćište za dodatnih petnaest korisnika", poručuju iz Grada Zagreba.

Iz resornog ministarstva, bez preciziranja, samo poručuju da rade na širenju usluga. Trenutačno su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje 132 osobe koje su se izjasnile kao beskućnici. Najviše ih je u kategoriji od 40 do 44 godine i to 26-ero. Bez i dana staža ih je petnaestero, a više od godinu dana staža ima 81 beskućnik. Čak je 88 osoba u evidenciji dulje od godinu dana, 59 dulje od tri godine.