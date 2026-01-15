Najpoznatiji hrvatski lovac na tornada otvara izložbu i drži predavanje na Zvjezdanom selu Mosor, potom besplatna foto radionica!

Ljubitelji meteorologije, prirode i fotografije ove subote imaju poseban razlog za uspon na Mosor. Na Zvjezdanom selu Mosor održava se Crometeo dan, jedinstveni javni događaj koji spaja spektakularne prizore ekstremnih vremenskih pojava i tajne noćnog neba.

Program započinje u 15 sati otvorenjem izložbe „Razorna moć prirode“, autora Sandra Punceta, jednog od najpoznatijih hrvatskih lovaca na oluje i međunarodno priznatog fotografa. Izložba donosi autentične prizore tornada i ekstremnih oluja snimljene tijekom njegovih ekspedicija u Sjedinjenim Američkim Državama 2025. godine. Posjetitelji će moći iz prve ruke čuti kako izgleda susret s tornadom i postavljati pitanja autoru.

U 16 sati slijedi radionica storm chase fotografije i astrofotografije koju vodi Marin Pitton, vrhunski hrvatski fotograf i lovac na oluje. Sudionici će imati priliku saznati kako se snimaju noćno nebo, Mliječna staza i svemirski objekti, uz praktične savjete za obradu i tehniku. Radionica je otvorena za sve zainteresirane, a sudionicima se preporučuje ponijeti prijenosna računala.

Oba programa otvorena su za javnost, a organizatori pozivaju sve zaljubljenike u prirodu, fotografiju i znanost da iskoriste priliku za jedinstveno iskustvo pod mosorskim nebom. Prijave su obavezne na crometeo@gmail.com

Događaj organizira Crometeo, najpoznatija hrvatska meteorološka zajednica koja već više od dva desetljeća okuplja entuzijaste, promatrače vremena i stručnjake iz cijele zemlje. Iza 18 sati slijedi skupština Crometeo udruge koja je zatvorena za javnost.

Zvjezdano selo Mosor ove subote tako postaje mjesto gdje se susreću oluja, svemir i strast prema znanosti – u ambijentu kakav se rijetko doživi.

Prisjetimo se filma snimljenog povodom 10. obljetnice udruge Crometeo!