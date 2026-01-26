Zvijezda "Emily u Parizu" otkrila zašto obožava Split: "Dobri restorani..."

Francuski glumac Lucas Bravo, koji je svjetsku slavu stekao ulogom karizmatičnog chefa Gabriela u popularnoj seriji "Emily u Parizu", u razgovoru za In magazin otkrio je svoju povezanost s Hrvatskom, prisjetio se svog puta do uspjeha te najavio novi projekt. Uloga u hit-seriji stigla je kad je imao 30 godina i predstavljala je veliku prekretnicu u njegovoj karijeri.

Ljubav prema Hrvatskoj

Glumac ne skriva oduševljenje Hrvatskom te u šali kaže da se nada da će se jedna od idućih sezona serije snimati upravo ovdje.

"Obožavam je. Posebno volim Hvar i Split. Unajmili smo katamaran, usidrili bismo ga blizu grada, upoznavali ljude i odlazili u dobre restorane. Podsjeća me na moj rodni grad na Korzici, moj mali otok na jugu Francuske", ispričao je Bravo.

"Mislim da je Hrvatska jako bogata i lijepa zemlja. Cijenim trud koji ljudi ulažu kako bi ugostili turiste i učinili da se osjećaju dobrodošlo. Iako je rat u sjećanjima još uvijek blizu, ljudi su iznimno gostoljubivi. Turizam ponekad može djelovati kao invazija, jer mnogi dolaze bez poznavanja kulture, no Hrvati prilično graciozno dočekuju ljude izvana", dodao je.

Od nogometa i prava do glume

Lucas Bravo rođen je u Nici, a odrastao je u obitelji u kojoj je sport bio važan dio života. Njegov otac, Daniel Bravo, bio je profesionalni nogometaš, dok je majka Eva pjevačica. Iako se i sam okušao u nogometu, gluma ga je više privlačila.

"Igrao sam nogomet, ali volim film, pričanje priča i priliku da budem netko drugi. To je odmor od mene samog, mog mozga i onoga tko bih trebao biti", objasnio je. Zbog očeve karijere često su se selili, zbog čega se, kako kaže, nije osjećao kao da igdje pripada. "Stalno sam bio novi dečko i samo sam se htio uklopiti u grupnu dinamiku, biti voljen i prihvaćen. Film mi je pomogao da bolje razumijem samog sebe", rekao je glumac.