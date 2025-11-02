Žužul: "SAD želi spriječiti krizu u BiH, ali podržava redefiniranje odnosa između tri naroda"

Vijeće sigurnosti UN-a održalo je polugodišnju debatu o Bosni i Hercegovini. Članovi vijeća jednoglasno su potvrdili rezoluciju kojom se nastavlja mandat multinacionalnih stabilizacijskih snaga u okviru EU-a – riječ je o EUFOR ALTHEA snagama idućih godinu dana.

Istovremeno, SAD, Rusija i Kina složile su se da Ured visokog predstavnika u BiH više nema svoju svrhu. S time se nije složila Velika Britanija i EU. Što se krije iza ovakvih odluka UN-a i kako se to može odraziti na Daytonski sporazum i položaj Hrvata u BiH?

Miomir Žužul, bivši ministar vanjskih poslova, podsjetio je da je Daytonski sporazum zaustavio rat i doveo do mira. Naglasio je i kako je bitni dio Daytonskog sporazuma bio dogovor o reintegraciji okupiranih dijelova Hrvatske.

- Rijetka je situacija da je dio okupiranog teritorija jedne države, bez izgubljenog života, vraćen u legitminu kontrolu te države, rekao je rekao je za HRT-ov "Studio 4" Miomir Žužul.

Komentirajući poruke Vijeća sigurnosti UN-a, Žužul je rekao kako su rezultat odluka Trumpove administracije. To je vidljivo i kroz ukidanje sankcija Dodiku, ali i preispitivanje uloge visokog predstavnika.

- Trideset godina nakon Daytona još postoji čovjek koji odlučuje o svemu u BiH. Odluka o visokom predstavniku je donesena u Daytonu, ali je ideja bila da će to trajati kratko, da bi se pomoglo u uspostavi potpunog funkcioniranja BiH. Sada imamo situaciju da je jedan čovjek iznad institucija BiH, rekao je Žužul.

Rekao je kako se ulazi u novu fazu koja donosi nove pregovore o tome kako će se odnosi između tri konstitutivna naroda regulirati.

Eksplicitni stav SAD-a je da se odluke moraju donositi između tri naroda. Međutim, Žužul je istaknuo kako se ne treba zavaravati da pritom neće biti aktivna uloga SAD-a.

- Upravo obrnuto, ona će biti aktivnija nego što je bila zadnjih 20-ak godina, rekao je.

Poručio je da je američka odluka o Dodiku i republici RS donesena stoga da se spriječi dublja kriza u BiH.

- SAD u ovom trenutku ne želi i ne podržava nikakvo odcjepljenje i to je jasno iz te odluke, ali isto tako potpuno je jasno da podržavaju redefiniranje odnosa, odnosno povratak na izvorni Dayton, onako kako je on i zamišljen, da su to tri konstitutivna i jednakopravna naroda i da se to vidi i kroz institucije i kroz realni život i funkcioniranje države, zaključio je Žužul.