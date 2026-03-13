Žuti imaju novog trenera. Bio je izabran za najboljeg trenera lige

Miodrag Rajković (55) novi je trener Splita i momčad će prvi put voditi u utakmici AdmiralBet ABA lige protiv Vienne, koja je na rasporedu u srijedu u 18 sati. Rajković je kao prvi trener vodio Radnički iz Beograda, Mega Vizuru, Slask, Turow, od 2017. do 2021. godine radio je u Japanu. U sezoni 2023/24 Rajković je bio trener mađarskog Szolnokija, a godinu kasnije vodio je Slask iz Wroclawa. S Turowom je bio prvak Poljske, 2014. godine izabran je za najboljeg trenera lige.

- Razgovori o mom preuzimanju Splita trajali su par minuta, odluku sam praktički donio u istom trenutku kada sam dobio poziv. Sama činjenica da dolazim u klub s takvom povijesti nije mi dala za pravo na razmišljanje, nekim trenerima se takav poziv ne dogodi u cijeloj karijeri. A meni je stigao i nisam ga smio propustiti. Veliki izazov je doći pred kraj sezone i pokušati napraviti čudo. Svjestan sam teške situacije na tablici i jasno mi je što s momčadi i suradnicima trebam napraviti. Ima ova momčad kvalitetu, shvatit će teret situacije i siguran sam da ćemo biti spremni za odlučujuće bitke - kazao je Rajković koji će se ekipi priključiti na utakmici protiv Spartaka u Subotici.